Landelijke staking streekvervoer zorgt voor onenigheid onder chauffeurs

Zo verdeeld als de vakbonden en de werkgevers aan de onderhandelingstafel zijn, zo verschillend is hun beeld over de stakingsbereidheid onder de chauffeurs. ‘85 procent staakt’, stelt de FNV in een persbericht. ‘De staking verloopt succesvol.’

Onzin, zegt Fred Kagie van werkgeversvereniging VWOV. Gemiddeld staakt volgens hem slechts 60 procent van de chauffeurs. ‘In Utrecht rijdt 70 procent van de bussen. In Groningen, van oudsher een rood bolwerk, rijdt 40 procent. In Brabant en Limburg wordt meer gestaakt, maar ook daar rijdt 25 procent.’

Werknemers van het streekvervoer verzamelen zich op Schiphol om actie te voeren voor aanpassingen in de cao. Foto ANP

Sinds september vorig jaar zijn vakbonden FNV en CNV met de vervoersbedrijven in onderhandeling over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor twaalfduizend werknemers. De huidige cao verliep eind 2017. In januari bereikten de onderhandelaars een akkoord, maar dat werd verworpen door de achterban van de bonden. Sindsdien hebben de bonden meerdere stakingen georganiseerd.

Op 30 april en 1 mei vond een landelijke staking plaats. De afgelopen weken staakten chauffeurs per regio. De acties leidden niet tot toenadering tussen de bedrijven en de bonden. Vorige week kondigde FNV nieuwe landelijke stakingen aan, dit keer voor onbepaalde tijd.

Op de valreep werden twee bemiddelaars ingezet en de acties twee dagen uitgesteld. Maar nieuwe gesprekspogingen liepen op niets uit. ‘De FNV heeft substantiële voorstellen gedaan waarin de financiering van een extra pauze voor chauffeurs volledig was geregeld. En dan nog willen werkgevers niks. Dit is botte onwil’, stelt de bond in een persbericht.

Dus gingen de stakingen vandaag van start. Vakbonden FNV en CNV verschillen van mening over de duur van de stakingen. FNV wil staken totdat de werkgevers bewegen, CNV heeft een staking van drie dagen aangekondigd. De bonden eisen 3,5 procent loonsverhoging, vermindering van de werkdruk en een gegarandeerde plaspauze van vijf minuten per 2,5 uur.

Volgens werkgeversvoorman Kagie zit de onwil juist bij de bonden. ‘Er lagen goede voorstellen op tafel. Wij vroegen veertien dagen de tijd om ze door te rekenen. Zomaar de dienstregeling aanpassen gaat niet.’ Elke dag dat er wordt gestaakt, kost de bedrijven 1,5 miljoen euro, stelt hij.

Volgens Kagie zijn veel chauffeurs de acties zat, maar staken ze uit loyaliteit aan hun vakbond. ‘Dit is een klassieke sector waar de bond stevig georganiseerd is, met een organisatiegraad van 60 procent. Wij hebben niks tegen stakers, maar we zouden hopen dat de leiding van FNV Streekvervoer zo’n bemiddelingspoging een serieuze kans zou geven.’

Radiozender BNR meldt dat onder de chauffeurs onenigheid heerst. Stakende chauffeurs zouden foto’s maken van collega's die toch rijden. Vakbond FNV zou de stakers daartoe hebben opgeroepen. FNV-bestuurder Wilfred Jonkhout bevestigt tegenover Het Financieele Dagblad dat er foto’s worden gemaakt. Met de foto’s wil de bond controleren of de werkgevers geen uitzendkrachten inzetten om de staking te breken. Dit is bij wet verboden. Jonkhout in Het FD: ‘De foto’s worden met name van diensten gemaakt. De gegevens spelen wij door naar de inspecties van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te controleren of de werkgever zich aan de regels voor het staken houdt.’