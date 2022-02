Landelijke partijen moeten vechten voor terreinbehoud bij lokale verkiezingen

PvdA-leider Lilianne Ploumen spreekt met bewoners van Den Bosch tijdens de aftrap van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Beeld ANP

Als het aan landelijke partijen ligt, draaien de komende gemeenteraadsverkiezingen vooral over de aanpak van de woningschaarste. De PvdA presenteerde zaterdag bij de aftrap van de campagne een heus manifest om het gebrek aan betaalbare woningen aan te pakken. ‘Er wordt nu te veel gebouwd voor mensen met de grootste mond en de hoogste inkomens', aldus PvdA-leider Lilianne Ploumen, die onder andere een boete wil voor eigenaren die woningen laten leegstaan.

Op zondag hamerde GroenLinks-leider Jesse Klaver bij een meetup in Den Haag over de ‘enorme woningcrisis’ op hetzelfde aambeeld. De SP, die de campagne zaterdag aftrapte in Heerlen, zet breder in op het welzijn in ‘de buurten’, maar kijkt daarbij ook naar de woningmarkt. Eerder spraken CDA en D66 in hun campagne-uitingen ook al over ‘woningen voor iedereen’. Als regeringspartijen laten ze zich erop voorstaan dat de schaarste nu echt aangepakt gaat worden, onder andere door het afschaffen van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties en extra geld voor bouwprojecten.

Grootste concurrenten

Is het logisch dat landelijke partijen zich voor de gemeenteraadsverkiezingen juist op dit thema storten? Het is in elk geval een manier om zich te onderscheiden van hun grootste concurrenten op 15, 16 en 17 maart: de lokale partijen. Die trokken in 2018 met 28,7 procent van de stemmen veel meer kiezers dan de grootste landelijke partij in de gemeenteraden (de VVD met 13,5 procent). Anders dan gevestigde politici kunnen de lokale partijen in hun campagnes de komende weken niet schermen met landelijke voorstellen om de schaarste het hoofd te bieden.

Of het echt zal helpen is de vraag. ‘Het beleid wordt deels landelijke bepaald, maar lokale partijen zullen het issue ook oppakken en er campagne mee voeren’, zegt hoogleraar politicologie Gerrit Voerman. ‘Dat het beleid deels landelijke wordt bepaald, maakt de gevestigde partijen ook kwetsbaar. De lokale partijen kunnen zeggen dat ze het in Den Haag juist hebben laten lopen.’

Ook politicoloog Simon Otjes verwacht niet dat de trend richting de lokale partijen nog omgebogen kan worden. Twee factoren die al langer een drijvende kracht vormen achter de opmars van de lokale partijen spelen nu juist sterk op: toenemende versplintering in Den Haag en een relatief laag vertrouwen in de landelijke politiek, zeker na de trage formatie en het omstreden coronabeleid.

Onvrede

‘De kaarten zijn bijzonder goed geschud voor lokale partijen’, meent Otjes. ‘Er moet wel iets heel uitzonderlijks gebeuren willen ze het niet nog beter doen dan vier jaar geleden. Alle aandacht voor het woondossier zal de landelijke partijen waarschijnlijk ook niet helpen. Er is niet één partij die nu de silver bullet heeft om dat probleem op te lossen.’

Kiezers die ontevreden zijn over de gevestigde partijen zoeken bij de gemeenteraadsverkiezingen een alternatief. Dat wordt vaak gevonden bij de lokale partijen, ook omdat de landelijke partijen die in het versplinterde Haagse politieke landschap de onvrede mobiliseren in de gemeentepolitiek verstek laten gaan.

Dat is nu weer zo. Nieuwe oppositiepartijen die het goed doen in de peilingen – BBB, Ja21, Volt – zijn amper terug te vinden op de kiesbiljetten van de 333 gemeenten die straks naar de stembus gaan. Ze gebruiken hun beperkte personele en financiële middelen liever voor de provinciale statenverkiezingen van 2023, omdat er dan ook zetels in de Eerste Kamer te verdienen zijn.

Van de nieuwkomers toont Forum voor Democratie nog enige lokale ambitie. De partij van Thierry Baudet doet nu in 50 gemeenten mee. De Partij voor de Dieren staat in 30 gemeentes op het stembiljet, de PVV in 31 gemeentes. De SP verliest juist terrein, ook door interne conflicten met lokale afdelingen: in 2018 was de partij nog actief in 110 gemeentes, dit keer slechts in 86 plaatsen.

De meer traditionele bestuurderspartijen blijven wel relatief stabiel. CDA (327 gemeenten), VVD (314), PvdA (265, inclusief samenwerkingen) en D66 (247) hebben van de landelijke partijen nog altijd de grootste lokale voetafdruk. Tegelijkertijd hebben juist deze gevestigde partijen te lijden onder het lage vertrouwen in de politiek. Vooral het CDA moet als oude grootmacht in de gemeenteraden vrezen voor een afstraffing: van de 13,8 procent van de stemmen die de partij bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen zouden er nu nog maar zo’n 6 procent overblijven, blijkt uit een recente peiling van I&O.

Otjes denkt dat de neergang in de gemeenteraden voor de landelijke partijen ‘een enorm probleem’ is. ‘Nog meer voor de linkse partijen dan voor de rechtse partijen. Zeker partijen als PvdA, GroenLinks en SP zijn voor hun financiële inkomsten voor een groot deel afhankelijk van afdrachten door lokale volksvertegenwoordigers en wethouders. Een slechte uitslag kan een flink gat slaan in de begroting.’

Oude grootmachten als CDA en PvdA raken door de lokale verliezen ook in ‘een neerwaartse spiraal’, ziet hoogleraar Voerman. ‘Als je lokaal je positie verliest, gaat ook het contact met kiezers verloren. Leden haken af, raadsleden en wethouders verliezen hun baan, er moet gesneden worden in de organisatie, de hele traditie en status verbrokkelt. De schwung gaat eruit.’

Met medewerking van Serena Frijters en Xander van Uffelen