Landelijke klimaatmars trekt tienduizenden betogers

Deelnemers met borden en spandoeken tijdens de klimaatmars in Amsterdam. Beeld Freek van den Bergh/de Volkskrant

De mars begon vanwege de drukte al voordat het officiële programma op de Dam was afgelopen. Onder anderen Claudia de Breij en Typhoon traden op en er waren toespraken van de initiatiefnemers van de scholierenstaking voor het klimaat.

Heleen de Coninck, hoofdauteur bij het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC, sprak de aanwezigen op de Dam eveneens toe. ‘Nederland verandert snel en met of zonder ambitieuze klimaatambities: Nederland zal nooit meer hetzelfde zijn.’ Volgens haar kunnen we nog wel iets doen, maar dringt de tijd. ‘We hebben nog keus, we kunnen er nog voor zorgen dat de aarde anderhalve graad opwarmt in plaats van twee.’

En dat maakt al een groot verschil voor de hoeveelheid koraal die dreigt te verdwijnen, wat grote gevolgen heeft voor het leven in de zee, aldus De Coninck. Ook maakt het veel uit voor de hoeveelheid planten en dieren en de onomkeerbaarheid van het smelten van het ijs op de polen. ‘Onze dijken zijn daar niet op berekend’, waarschuwde ze.

Een deelnemer op het Museumplein overstroomt bijna. Beeld Freek van den Bergh/de Volkskrant

Volgens de organisatoren (Milieudefensie, FNV, Oxfam Novib, Greenpeace, DeGoedeZaak en de Woonbond) is de grote opkomst in Amsterdam het bewijs dat mensen geen uitstel dulden van een doortastend klimaatbeleid van het kabinet. Dat moet ‘stoppen met treuzelen en kiezen voor échte oplossingen’, aldus Milieudefensie. ‘De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Voor een veilige toekomst voor iedereen.’

Rond 14.30 uur arriveerden de eerste demonstranten op het Museumplein, waar de actie eindigde. Doorweekt keerden ze vanaf daar weer huiswaarts.