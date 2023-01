Landelijke black-out legt bloot hoe kwetsbaar Pakistan is geworden

Alle werkzaamheden lagen in Pakistan stil, in afwachting van het herstel van de elektriciteit. Beeld ANP / EPA

In een klap kwam het leven maandagochtend in Pakistan piepend en knarsend tot stilstand. Een grote stroomonderbreking legde het land van noord tot zuid de hele dag (en langer nog) plat. Zelfs grote steden als Islamabad, Lahore en Karachi hadden langer dan 15 uur geen stroom.

Scholen, ziekenhuizen en fabrieken lagen stil, tenzij ze een deugdelijk noodaggregaat hadden. Het internet lag plat. Miljoenen mensen hadden geen water omdat veel pompen elektrisch worden aangedreven. Her en der brak paniek uit. Massale politie-inzet moest in de avonduren plunderingen en andere onrust voorkomen.

Dinsdagochtend lieten de autoriteiten weten dat het elektriciteitsnet weer grotendeels operationeel was. Niettemin waren er de hele dag overal in het land nog stroomonderbrekingen. Het zal naar verwachting nog enkele dagen duren totdat alle elektriciteitscentrales weer helemaal aan de praat zijn.

Verouderd en verwaarloosd

Premier Shehbaz Sharif bood dinsdag namens de regering zijn excuses aan voor de black-out en kondigde een onderzoek aan naar de oorzaak. Alles wijst echter nu al op een mislukte energiebesparingsoperatie. De stroomproductie werd maandagnacht tijdelijk afgeschaald. Op zich geen niet ongebruikelijke stap, zeker in de winter, als er ’s nachts weinig vraag is naar stroom (’s zomers zetten veel Pakistanen ’s nachts hun airco aan). Maar toen de operators het net weer wilden opstarten leidde dit tot een stroompiek en daarop een landelijke meltdown.

De diepere oorzaak van de black-out ligt elders. Het verouderde Pakistaanse stroomnet staat al jaren op omvallen, gevolg van decennia van verwaarlozing. De bevolking kampt vrijwel dagelijks met lokale stroomuitval, zoals tijdens de hittegolf van zomer 2022. In oktober was er ook al een forse storing, en in januari 2021 een landelijke black-out die ook toen geweten werd aan een technische fout in de stroomproductie.

Minister van Energie Khurram Dastgir wees dinsdag, in reactie op beschuldigingen van mismanagement en incompetentie door de oppositie, naar een gebrek aan investeringen in het elektriciteitsnet. Met name door de vorige regering van de afgezette premier Imran Khan. Hij beloofde dat er lessen zullen worden getrokken. (Al wordt ook gespeculeerd over een hackpoging.)

Diepe economische crisis

Het Pakistaanse stroomnet heeft volgens analisten op zich voldoende capaciteit. Maar er is te weinig budget om centrales en leidingen te moderniseren, zelfs al stak China de afgelopen jaren meer dan 60 miljard dollar in de Pakistaanse infrastructuur, in het kader van het Belt and Road-initiatief. Maar bovenal is er te weinig geld om brandstof voor de centrales te importeren. Ze draaien voor zeker 60 procent op fossiele energie, met name steenkool en gas, en de prijzen daarvan zijn sinds de Russische inval in Oekraïne enorm gestegen.

Als de black-out van maandag dan ook iets laat zien, dan is het hoe extreem kwetsbaar de Pakistaanse economie is geworden. Het land verkeert in een diepe financieel-economische crisis. Het gevolg van een enorme buitenlandse schuldenlast, oplopende energieprijzen en een slinkende voorraad buitenlandse deviezen. Om energie te besparen moeten winkelcentra en markten al om half negen ’s avonds sluiten.

De regering-Sharif onderhandelt al maanden met het Internationaal Monetair Fonds over een steunpakket van 6 miljard dollar. Islamabad vindt de eisen van het IMF (dat het land in 20 jaar tijd al vijfmaal uit de brand hielp) te streng, en weigert uit angst voor nog meer inflatie de belastingen te verhogen. Door de impasse zijn de noodkredieten sinds een laatste injectie van 1,1 miljard in augustus opgedroogd, een extra reden voor het acute gebrek aan geld voor importbrandstof.

De meeste gewone Pakistanen proberen zich intussen zo goed en kwaad mogelijk zelf te redden. Ze schaffen een simpel zonnepaneeltje aan of, als ze er het geld voor hebben, een generator.