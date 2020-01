Landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen komt dichterbij: partijen overstag

In Arnhem kwamen tijdens de jaarwisseling twee mensen om het leven bij een flatbrand, vermoedelijk het gevolg van vuurwerk. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het dieptepunt van de nieuwjaarsnacht was de dood van een vader (39) en zijn 4-jarige zoontje bij een brand in een flat in Arnhem, vermoedelijk veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk. Hulpverleners in het hele land kwamen handen te kort, ook letterlijk, voor het afweren van vuurpijlen en stenen. Volgens de landelijke korpschef Erik Akerboom zijn opnieuw meer agenten belaagd dan tijdens de vorige jaarwisseling. De materiële schade bedraagt zeker 15 miljoen euro.

De jaarlijks terugkerende nieuwjaarschaos is voor GroenLinks en de Partij voor de Dieren reden om te werken aan een landelijk vuurwerkverbod. In oktober waagden de twee partijen ook al een poging. Alleen SGP en 50Plus steunden toen een motie die opriep tot een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Het kabinet beperkte zich tot een verbod op de zwaarste vuurpijlen en zogeheten single shots, die vanuit een huls een lichtkogel de lucht in schieten en waaruit één harde knal klinkt.

Een rondgang van de Volkskrant leert dat zo’n motie bij een nieuwe stemronde kansrijker is, mits GroenLinks en de Partij voor de Dieren zich beperken tot het verbieden van de knallers en pijlen, en siervuurwerk (uit potten) buiten beschouwing laten. Dat was in 2017 ook het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aan de Kamer.

Een advies dat het kabinet dringend moet gaan opvolgen, zegt de ChristenUnie nu. Namens de coalitiepartij spreekt Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van ‘een onaanvaardbaar risico voor de veiligheid en gezondheid in ons land’. Ook D66, dat eerder gemeenten zelf wilde laten bepalen of er een – lokaal – verbod moet komen, vindt nu dat een landelijke ban op knalvuurwerk en vuurpijlen niet kan uitblijven.

In de oppositie valt eveneens beweging te bespeuren. De SP stemde vorig jaar nog tegen de motie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren, maar de huidige aanpak ‘heeft onvoldoende geholpen’, zegt Kamerlid Ronald van Raak. ‘We moeten onze hulpverleners beschermen.’ Door hogere straffen aan de belagers uit te delen, maar ook door ‘zwaar vuurwerk dat gegooid kan worden’ te verbieden.

Er moet iets veranderen, zegt ook PvdA’er Attje Kuiken. ‘Ik wil zo snel mogelijk van het kabinet weten welke stappen er gezet gaan worden om het vuurwerk in te dammen.’

Ter rechterzijde is de weerstand in de Kamer groter. Theo Hiddema van Forum voor Democratie wil na het reces ‘de koppen bij elkaar steken’ met partijleider Thierry Baudet. Vorig jaar stemde het duo tegen, maar ‘je hebt wel een verantwoordelijkheid naar de mensen toe’, aldus Hiddema. ‘Wij zijn een libertijnse partij en dus totaal niet gericht op het aan banden leggen van andermans genot. Maar het kan zijn dat het rendement van het genot het aflegt tegen het leed dat door het vuurwerk onder de mensen wordt gebracht.’

Forums electorale concurrenten zijn terughoudender. VVD en CDA voelen niets voor een vuurwerkverbod, maar staan onder groeiende druk vanuit de politie, een beroepsgroep waar de law-and-orderpartijen zeer op gesteld zijn. Ook de PVV is tegen. Tot verdriet van de eigen justitiewoordvoerder Lilian Helder, die zich vorig jaar in een debat liet ontglippen zelf vóór te willen stemmen, ware het niet dat haar fractie ‘nog niet zover is’.

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) zei donderdag nog geen conclusies te willen trekken tot de politie alle schade heeft opgenomen. Vóór de jaarwisseling waarschuwde Grapperhaus dat hij een verbod zou overwegen als het opnieuw onrustig zou worden in de nieuwjaarsnacht.