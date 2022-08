Landelijk uitgaansverbod in Sierra Leone na dodelijke anti-regeringsprotesten

Agenten van de oproerpolitie in Freetown. Beeld REUTERS

Woensdagochtend gingen mensen in grote getale de straat op in de hoofdstad Freetown, Makeni en andere plaatsen waar de oppositie veel aanhang heeft. Met leuzen als ‘Bio moet gaan’ eisten ze het vertrek van president Julius Maada Bio, die in 2018 democratisch werd verkozen. Volgens de gefrustreerde bevolking doet de regering te weinig om de torenhoge inflatie in het West-Afrikaanse land tegen te gaan.

De demonstranten wierpen barricades op en staken autobanden in brand. Al snel kwam het tot gewelddadige confrontaties tussen de politie en de demonstranten, die de regering deden besluiten om het leger in te zetten. Sommige verhalen wijzen erop dat de politie het vuur op ongewapende demonstranten opende, andere stellen dat woedende burgers agenten aanvielen en politiekantoren in brand staken.

Beelden die rondgingen op sociale media toonden de chaos op straat: massa’s mensen, demonstranten die stenen gooien, rook, zwaarbewapende soldaten en gewonden die met spoed worden weggebracht. Toen ging alles op zwart. Bijna het hele land had twee uur lang geen toegang tot het internet, bevestigt internetwaakhond Netblocks.

Vicepresident Mohamed Juldeh Jalloh doorbrak de radiostilte met een toespraak op de nationale televisie. Hij zei dat ‘de acties van enkele arrogante demonstranten hebben geleid tot de dood van onschuldige Sierra Leoners, waaronder agenten’, zonder verder in details te treden. Ook kondigde de vice-president een landelijk uitgaansverbod aan, dat per direct inging. Vanaf drie uur ‘s middags tot donderdagochtend 7 uur mag niemand zonder geldige reden de straat op. Daarna geldt een avondklok tussen 7 uur ‘s avonds en 7 uur ‘s ochtends.

Stijgende prijzen

Sierra Leone is een van de armste landen ter wereld. Volgens de Wereldbank leeft meer dan de helft van de 8 miljoen inwoners onder de armoedegrens. De zwakke economie kreeg rake klappen tijdens de coronacrisis en nu opnieuw als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De afgelopen maanden zijn de prijzen van voedsel en benzine ontzettend snel gestegen, waardoor veel mensen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

Vooral in de gebieden waar de grootste oppositiepartij veel steun geniet, geeft de bevolking de regeringspartij de schuld van economische problemen. De eerstvolgende presidentsverkiezingen vinden volgende zomer plaats, maar voor de boze demonstranten duurt dat nog te lang. Hoewel het niet bekend is wie de protesten hebben georganiseerd, wijzen de meeste vingers naar de oppositiepartij.

Dergelijk geweld komt nauwelijks voor in Sierra Leone, waar de bevolking na een verschrikkelijke burgeroorlog collectief lijkt te hebben besloten om de wapens neer te leggen. Internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties en het West-Afrikaanse blok ECOWAS, reageren geschrokken en roepen op tot kalmte en dialoog. ‘Sierra Leone staat bekend als een vreedzaam land’, schrijft de delegatie van de Europese Unie op Twitter.

Op de vraag of het geweld niet voorkomen had kunnen worden door de protesten toe te staan, reageerde de minister van informatie in een interview met de BBC dat er geen toestemming bij de politie was gevraagd. Volgens hem ontstond de onrust doordat ‘zelfzuchtige relschoppers’ daartoe hadden opgeroepen op sociale media. President Bio is zelf op vakantie en heeft nog niet op de geweldsuitbarsting gereageerd.