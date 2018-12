Landelijk tekort aan huisartsen dreigt

Vooral in regio’s waar de bevolking vergrijst, veel huisartsen tegen hun pensioen aanzitten en waar jonge huisartsen zich niet graag vestigen is de situatie nijpend. Het gaat dan bijvoorbeeld om Zeeland, de Achterhoek, Friesland, het noorden van Noord-Holland Noord en Drenthe. Maar in het meest pessimistische scenario, waarin de zorgvraag hard stijgt, zijn er over vijf jaar te weinig huisartsen in bijna elke Nederlandse regio.

De oorzaken zijn niet eenduidig: het huisartsenvak is veranderd de afgelopen tien jaar. Veel meer vrouwen dan mannen studeren af als huisarts; zij werken meer en vaker parttime, en moeten een generatie afwisselen van fulltime praktijkeigenaren. Ook kan voor hen een baan in landelijk gebied niet aantrekkelijk zijn, omdat ook hun partner dan daar werk moet zien te vinden. Bovendien ervaren huisartsen een enorm hoge werkdruk: meer dan de helft van de huisartsen vindt die druk té hoog, 64 procent geeft aan dat het noodzakelijke werk niet afkomt. Daardoor verlaten meer huisartsen het vak.

Campagnes

Volgens minister Bruins voor medische zorg zijn er al maatregelen genomen om het dreigende tekort het hoofd te bieden. Zo is het aantal opleidingsplaatsen verruimd, en zijn er campagnes gestart om de regeldruk en het personeelstekort in de zorg te verminderen. ‘Maar er moet echt een tandje bij om de huisartsenzorg goed en toegankelijk te houden voor de toekomst.’

Er is Bruins veel aan gelegen de dreigende huisartsentekorten af te wenden. In de visie van het ministerie spelen juist de huisartsen een cruciale rol in de toekomst van ons zorgstelsel. Om de zorg betaalbaar te houden moet er veel zorg uit het ziekenhuis worden overgeheveld naar de huisartsenpraktijk.

Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV, ziet het rapport als ‘een wake-upcall’. ‘Als we op deze voet doorgaan, is straks niet langer iedere inwoner gegarandeerd van huisartsenzorg.’

Dat het personeelstekort in de zorg een hoofdpijndossier is, is geen nieuws. Voor de verpleeghuizen zijn er de komende vijf jaar liefst 187.500 mensen nodig. Maar tot nu toe was het tekort nog niet doorgedrongen tot de artsen; de Federatie Medisch Specialisten voorziet voor de artsen in de ziekenhuizen vooralsnog landelijk geen problemen.