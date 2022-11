Landbouwminister Adema zet met uitspraak over stikstofdoel verhoudingen in coalitie op scherp

Landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie) op het Binnenhof. Beeld ANP

Het stikstofadvies van Johan Remkes had rust moeten brengen, maar blijkt door een verschil in interpretatie juist een bron van twist in de coalitie. Remkes adviseerde om vast te houden aan het kabinetsdoel om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren. Tegelijkertijd stelde hij dat het tussen 2025 en 2028 ‘onder voorwaarden’ mogelijk moet zijn om ‘meer ruimte te geven aan specifieke gebieden, als daar dwingende redenen toe zijn.’ Partijen en bewindslieden leggen dat advies van Remkes nu op verschillende manieren uit.

De vorige maand aangetreden minister Adema (ChristenUnie) interpreteert Remkes’ woorden als een ‘nuancering’ van het stikstofdoel. ‘Het moet duidelijk zijn: we zijn op de goede weg, maar we hebben het nog niet gehaald. Dan zegt Remkes dat je niet dogmatisch moet zijn – dat het ook 2032, ’33 of ’34 mag worden’, zei hij tijdens een boerenbijeenkomst in Drachten, waarbij Trouw aanwezig was.

VVD-Kamerlid Thom van Campen, die het stikstofprobleem in zijn portefeuille heeft, ziet dat anders. Hij noemde de woorden van de minister tegenover persbureau ANP ‘gratis bier’; een prettig klinkende maar onrealistische boodschap. ‘Die luxe kunnen we ons niet permitteren.’ Adema moet zijn woorden terugnemen, vindt Van Campen.

Zijn D66-collega Tjeerd de Groot is het met hem eens. Ook hij vindt dat de landbouwminister valse verwachtingen schept. ‘Dat is eigenlijk heel wreed, omdat de boeren denken dat het wel losloopt. Maar het loopt niet los, het is heel ingrijpend wat ze te wachten staat.’

Volgens Pieter Grinwis van de ChristenUnie, partijgenoot van Adema, is er juist ‘geen enkele reden voor politieke opwinding’. Adema zou ‘helder en nuchter’ hebben gezegd waar het kabinet voor staat en gewoon in lijn met het advies van Remkes hebben gesproken.

Tweede Kamerlid Derk Boswijk, die namens de CDA-fractie het woord voert over het stikstofbeleid, heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Adema. Afgelopen zomer wekte CDA-partijleider Wopke Hoekstra, tevens minister van Buitenlandse Zaken, ook al grote wrevel binnen de coalitie door het reductiedoel voor 2030 in een interview met het AD ‘niet heilig’ te noemen.

De vraag is hoe hoog VVD en D66 deze kwestie nu willen opspelen. Volgens D66’er De Groot heeft de minister ‘een groot probleem’ als hij zijn uitspraken niet terugneemt. Adema hield dinsdagmiddag vol dat zijn uitspraken toch echt in lijn waren met het stikstofadvies en het kabinetsbeleid.

Dat zijn momenten waarop we met elkaar kijken waar we staan en of het in sommige gebieden nodig is om meer tijd te nemen. Zie ook: https://t.co/4dp9I0C4Fc. 2/2 — Piet Adema (@ministerlnv) 2 november 2022

Ook buiten Den Haag heeft het advies van Remkes tot verschillende interpretaties geleid. Boerenorganisatie Agractie vindt het een ‘absurd’ idee dat de landbouwminister zijn woorden zou moeten terugnemen. ‘Adema heeft in de paar weken dat hij minister is al voor meer verbinding gezorgd dan zijn twee voorgangers’, aldus voorman Bart Kemp tegen het ANP. Hij blijft daarbij volgens Kemp binnen de randen van het advies van Remkes.

Natuurorganisaties reageren juist argwanend op Adema. ‘Het laatste wat nodig is, is verdere vertraging, waardoor de natuur achteruitgaat en de stikstofopgave alleen maar groter wordt’, staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland.