Landbouwakkoord ‘gaat nog weken duren’, nachtelijke interventie Rutte blijft zonder resultaat

Nachtelijk overleg in Villa Ockenburgh, over het landbouwakkoord. Beeld David van Dam

In het Landbouwakkoord wil het kabinet afspraken maken met boerenvertegenwoordigers, natuur- en milieuorganisaties, provincies, en ketenpartijen zoals supermarkten en veevoerbedrijven over de toekomst van de landbouw. De gesprekken duren al veel langer dan verwacht, en boerenorganisaties hebben weinig vertrouwen in het resultaat. Agractie verliet het overleg in maart, en LTO heeft meermaals gedreigd hetzelfde te doen. Het CDA wacht onder meer op het Landbouwakkoord om daarna de landelijke stikstofaanpak bij te sturen.

Rutte liet donderdagochtend na een nacht van onderhandelingen weten dat er ‘intensieve, goede gesprekken’ zijn gevoerd, ‘maar er is nog veel werk aan de winkel’. Adema viel hem daarin bij: ‘Het was een lange dag, we zijn ook wel moe. We zijn echt verder gekomen, maar we zijn er nog niet.’ Het kabinet zet op een akkoord met draagvlak, aldus de minister. ‘Daar hebben we allemaal belang bij.’

Een belangrijk nog openstaand punt is hoeveel geld boeren krijgen voor natuurbeheer. Ook over het perspectief voor jonge boeren en het mestbeleid moeten de partijen nog verder praten. Daarnaast is er nog geen overeenstemming over de bescherming van boeren die door willen gaan en de legalisering van PAS-melders, boeren die buiten hun eigen schuld werken zonder natuurvergunning.

‘We zijn er deze nacht ondanks zware gesprekken met de minister-president en de minister van LNV niet uitgekomen’, zei LTO-voorzitter Sjaak van der Tak na afloop van het overleg. Hij is wel bereid om door te praten over de openstaande punten. ‘Het moge vanuit LTO helder zijn: we verwachten van het kabinet echt stappen’

Premier Rutte kwam donderdagnacht onaangekondigd aan bij landgoed Villa Ockenburgh, ten zuiden van Den Haag, om deel te nemen aan het overleg. Anderhalf uur later liet een woordvoerder weten dat behalve Rutte, Adema en de drie landbouwvertegenwoordigers (LTO Nederland, Biohuis en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) alle overige partijen waren vertrokken.

Adema wilde graag vóór Hemelvaart een conceptakkoord sluiten. Daarvoor zouden boerenorganisaties en de regering het eerst eens moeten worden. Dat principeakkoord zou dan voorgelegd kunnen worden aan de overige deelnemers aan het landbouwoverleg. Maar uit de uitspraken van Adema blijkt dat kabinet en boeren het nog lang niet eens zijn, en dat een alomvattend akkoord voorlopig uitblijft.

Rutte moest met zijn aanwezigheid voor een doorbraak zorgen, maar daar slaagde hij niet in. Waar het op vastzit, wilde de woordvoerder woensdagavond niet zeggen. ‘We hoopten vanavond en vannacht een voorlopig conceptakkoord te hebben dat aan de bestuurlijke achterban zou kunnen worden voorgelegd, maar zover zijn we nog niet.’

LTO stelde eerder nog een ultimatum dat vorige week maandag afliep. Ondanks dit drukmiddel was de organisatie niet tevreden over de definitieve tekst van het onderhandelingsakkoord. De concepttekst werd afgewezen, omdat er ‘forse bijsturing’ nodig was. Daarop besloten de betrokken partijen verder te praten op 17 mei. Dan moet er echt een definitief akkoord op tafel liggen, zei LTO toen.

De onderhandelingen duren nu al langer dan verwacht. Het conceptakkoord lekte dinsdag uit via RTL Nieuws. Uit die stukken kwam naar voren dat de landbouwsector aan strengere duurzaamheidseisen moet voldoen. Wel zouden boeren een hogere marge overhouden. Het is nog niet bekend waar de hogere prijzen terechtkomen, maar bronnen zeggen dat deze niet alleen worden opgebracht door de consument. Ook moeten boeren meer doen aan natuurbeheer, in ruil voor een vergoeding. Hiermee wordt waardevermindering van landbouwgrond deels gecompenseerd.