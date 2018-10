Lancering Sojoezraket mislukte door defecte sensor

Wat 11 oktober begon als een reis naar het internationale ruimtestation ISS, liep voor twee astronauten uit op een fikse domper. In plaats van in een baan óm de aarde, vonden zij zich later die dag terug óp de aarde – bij de lanceerbasis waar ze die ochtend nog waren vertrokken. De over het algemeen betrouwbare Sojoezraket had op zijn trip naar de ruimte problemen ondervonden, waardoor de astronauten – Amerikaan Nick Hague en Rus Aleksej Ovtsjinin – met een noodlanding moesten terugkeren.

Na afloop stelden de Russen direct een onderzoek in. Het ongeluk was pikant omdat het volgde op een rij problemen in de Russische ruimtevaart, culminerend in een mysterieus gat dat astronauten vorige maand ontdekten in een aan het ISS gekoppeld Sojoez-schip.

Een raket zoals de Sojoez wordt in fases richting de ruimte gestuurd. Verschillende ‘trappen’ geven de raket – en bemanning – elke keer een nieuw zetje. Het probleem ontstond toen een zijraket van trap 1 per ongeluk botste op de brandstoftank van de tweede trap, die daardoor ontplofte. Een sensor had dat loslaten van de zijraketten goed in de gaten moeten houden.

Achter het onderzoek werd door de Russen de nodige haast gezet. Sinds de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hun Space Shuttles wegens technische mankementen in 2011 in de mottenballen zette, zijn de Sojoezraketten de enige die bemande vluchten naar het ISS kunnen uitvoeren. Toekomstige alternatieven van Space-X en Boeing zijn nog niet klaar voor gebruik.

Die vluchten lagen lopende het onderzoek tijdelijk stil, maar kunnen nu dus worden hervat.