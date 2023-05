Lancering militaire satelliet Noord-Korea mislukt, maar Japan, VS en Zuid-Korea wel meteen in verhoogde staat van paraatheid

Een deel van de Noord-Koreaanse satelliet dat uit de zee werd opgevist door de marine van Zuid-Korea. Beeld AFP

De Japanse, Zuid-Koreaanse en Amerikaanse autoriteiten blijven de komende weken in verhoogde staat van paraatheid, omdat Pyongyang heeft gezegd binnenkort opnieuw een lancering te proberen.

Dit is de zesde keer dat de Democratische Volksrepubliek Korea (DPRK) een satelliet lanceert. De eerste werd in 2012 in een baan rond de aarde gebracht, de laatste succesvolle poging dateert uit 2016. Onbekend is of deze satellieten, volgens de Noord-Koreaanse regering voor civiel gebruik, beelden kunnen verzenden. Deze experimenten hebben Pyongyang een schat van ervaring opgeleverd met langeafstandsraketten, die nodig zijn om satellieten de ruimte in te krijgen. Vorig jaar lanceerde Noord-Korea een recordaantal raketten.

Luchtalarm

Inwoners van Seoul schrokken in de vroege ochtend van het luchtalarm. Dat in de Zuid-Koreaanse hoofdstad sirenes afgaan is zeldzaam en daarna werden per sms nog twee officiële waarschuwingen verzonden om burgers op te roepen tot evacuatie. ‘Laat kinderen en ouderen voorgaan bij evacuatie’, aldus het bericht dat geen nadere instructies gaf. Er brak lichte paniek uit, zeker toen het internet en telefoonlijnen van nooddiensten door het grote aantal telefoontjes van ongeruste burgers verstoord raakten. De burgemeester van Seoul, Oh Se-hoon, heeft excuses aangeboden voor de verwarrende overheidscommunicatie.

Pyongyang had eerder bij een scheepvaartorganisatie van de Verenigde Naties een periode van twaalf dagen voor de lancering aangekondigd. Eerder dan deskundigen voorzagen ging de satelliet met behulp van een ballistische raket de lucht in. Japan, Frankrijk en de VS hebben de lancering veroordeeld wegens het gebruik van ballistische raketten. Het afschieten daarvan is in strijd met verschillende VN-resoluties tegen Pyongyang, vandaar dat ook VN-secretaris-generaal Antonio Guterres de lancering afkeurde.

Naast hypersonische raketten en door kernenergie aangedreven onderzeeërs staat een militaire spionagesatelliet hoog op het verlanglijstje van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un. Pyongyang kondigde eerder deze maand dan ook aan deze verkenner genaamd Mallingyong-1 ofwel Telescoop te lanceren, om vanuit de ruimte militaire activiteit van Amerikaanse en Zuid-Koreaanse troepen rond het Koreaans schiereiland in de gaten houden.

Oplopende spanningen

Niet alleen lopen de spanningen daar door militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea op, tussen de twee Korea’s is ook een wedloop met satellieten gaande. Vorige week heeft Zuid-Korea zijn eerste commerciële satelliet met een zelf ontworpen raketsysteem gelanceerd, dus Pyongyang is erop gebrand eerder dan Seoul een satelliet voor militair gebruik in de ruimte te hebben.

Deze keer startte echter de tweetrapsmotor door ‘instabiliteit van motor- en brandstofsystemen’ niet, aldus het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Die mededeling is zowel ongebruikelijk snel als openhartig – Pyongyang geeft technisch falen meestal niet toe. Het Zuid-Koreaanse leger heeft woensdag brokstukken van ‘een soort ruimtevoertuig’, zoals een witte buis met een boei eraan, in zee gevonden.

Volgens KCNA wordt zo snel mogelijk een nieuwe poging gedaan. De regeringen van de VS, Japan en Zuid-Korea blijven daarom uiterst waakzaam. Verwacht wordt dat Pyongyang een militair succes tegenover de tegenvaller van deze geflopte satellietlancering wil stellen, zoals een kernproef. Het Japanse kabinet houdt daar rekening mee en houdt de raketsystemen die in verband met de lancering woensdagnacht op scherp werden gezet, voorlopig in verhoogde staat van paraatheid. Zuid-Korea, de VS en Japan koppelen sinds kort ook hun radarsystemen om beter zicht op blinde vlekken in hun afzonderlijke surveillancesystemen te krijgen.