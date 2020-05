Lancering commerciële ruimtemissie SpaceX door slecht weer uitgesteld tot zaterdag

Het aftellen is gestopt bij de lancering van de bemande Crew Dragon van SpaceX. Zaterdag volgt een nieuwe poging. Beeld AFP

Het feest in de Verenigde Staten laat nog iets langer op zich wachten. Vanavond rond 22:33 uur Nederlandse tijd had het land voor het eerst sinds het tijdperk van de Space Shuttle Amerikaanse astronauten willen lanceren van het eigen grondgebied met door Amerikanen gebouwde voertuigen. Helaas maakte slecht weer boven de lanceerlocatie de missie onmogelijk. Zaterdag volgt een tweede poging.

Lanceerplatform 39A

Al de hele avond keken mensen over de hele wereld met een schuin oog naar de grijze luchten boven lanceerplatform 39A, het historische platform waar eerder zowel de Space Shuttle-missies richting ruimte vertrokken als de legendarische Saturnus V-raketten die Amerikaanse astronauten ten tijde van het Apollo-project naar de maan brachten.

Het weer was namelijk de voornaamste onbekende factor voor een succesvolle lancering. Vandaag kwam de ‘45th space wing’ van de Amerikaanse luchtmacht, gespecialiseerd in het voorspellen van de invloed van het weer op dit type lanceringen, nog met het bericht naar buiten dat er een kans van 50 procent was dat de lancering zou moeten worden afgeblazen door slecht weer.

Regen en onweer

Aan het eind van de middag, Nederlandse tijd, maakten verschillende mensen in Cape Canaveral, Florida, op sociale media al meldingen van regen, onweer en bliksem - stuk voor stuk risicofactoren bij raketlanceringen. In de loop van de avond klaarde de lucht wel iets op en af en toe piepten er zelfs een paar blauwe vlekken achter de wolken vandaan, maar het bleef tot het laatste moment spannend.

Rond 18 minuten voor lancering kwam voor het eerst het bericht binnen dat het niet meer ging lukken, iets minder dan 2 minuten later volgde de definitieve bevestiging. Het scheelde uiteindelijk allemaal weinig. Als men de lancering zo'n 25 minuten had kunnen uitstellen, waren de omstandigheden voldoende veilig geweest voor vertrek. Vanwege de geplande route naar internationaal ruimtestation ISS was dat echter onmogelijk.

Gelikte Tesla-reclame

Dat de missie internationaal de aandacht had, komt omdat de gebruikte ruimtevaartuigen - raket Falcon 9 en de Crew Dragon, de bemande capsule - beide producten zijn van ruimtevaartbedrijf SpaceX van de controversiële miljardair Elon Musk. Tot nog toe werd elke astronaut in de geschiedenis van de mensheid omhoog geschoten door overheidsorganisaties zoals Nasa (VS), Roscosmos (Rusland) of Esa (Europa).

Dat het geen gewone Nasa-missie betrof, werd ook op de door Nasa uitgezonden livestream al snel duidelijk. Ruim een miljoen mensen zagen hoe het programma tijdelijk transformeerde in een gelikte Tesla-reclame toen de astronauten de route naar het lanceerplatform aflegden in één van Musks elektrische auto's.

Ook de zwarte mondkapjes van de Nasa-technici die de astronauten naar de Crew Dragon-capsule begeleidden waren opvallend. Zelfs de grote SpaceX-show bleek niet immuun voor de wereldwijde corona-maatregelen, maatregelen die Elon Musk eerder nog tot ‘fascistisch’ had bestempeld, toen hij boos was dat zijn Tesla-fabrieken gedwongen stil lagen.

Niet boven Nederland

Een geslaagde lancering vandaag was niet alleen goed nieuws geweest voor SpaceX, maar ook voor Nederlandse ruimteliefhebbers. Zo’n 23 minuten na vertrek bij Florida, was de Crew Dragon aan de avondhemel zichtbaar geweest, net onder de maan. Omdat de lancering zaterdag vroeger gepland staat, is het dan echter onmogelijk het schip met eigen ogen te zien overvliegen. Het is in Nederland dan nog licht.

De kans dat de lancering zaterdag door kan gaan, is naar verwachting zo’n zestig procent. Als het weer dan opnieuw spelbreker blijkt, volgt een dag later de derde poging. De kans op goed weer is ook dan zestig procent.