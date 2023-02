Lammers, Nabokov, Flaubert: ieder tijdperk kent zijn eigen openbaar aanklagers

Boze buurtbewoners zijn uitgerukt naar de woning van de penningmeester van pedofielenvereniging Martijn in Hengelo, in 2011. Beeld Joost van den Broek / de Volkskrant

Zou het werk van schrijver-dichter Pim Lammers zonder de digitale revolutie zijn besproken door zangeres Monique Smit? Ze deed het in vijf woorden: ‘Pim, je bent een viespeuk’, en sprak daarmee namens diverse andere digitale recensenten. Zonder de digitale revolutie had Pim Lammers zeker minder doodsbedreigingen gekregen. Ayatollah Khomeini sprak op de Iraanse radio één fatwa uit tegen schrijver Salman Rushdie, Pim Lammers ontving op zijn scherm een paar honderd ‘Hollandse fatwaatjes’. Het was dermate intimiderend dat hij besloot zich terug te trekken als dichter voor de Kinderboekenweek 2023.

Online reageren mensen heftig op boeken die ze niet hebben gelezen, online jutten ze elkaar op, online maken ze geen onderscheid tussen literatuur voor kinderen en literatuur voor volwassenen, online houden ze al helemaal geen rekening met het idee van literatuur als vrijplaats voor de verbeelding.

Als de verbeelding de afgelopen eeuwen béter was begrepen, was het makkelijker geweest de digitale revolutie de schuld te geven van wat Lammers overkwam. Maar alles wijst erop dat Flaubert ook vijf-woorden-recensies ontving van mensen die Madame Bovary niet hadden gelezen. Een thema als overspel kon midden 19de eeuw minstens zulke heftige reacties losmaken als pedofilie nu. Toen Madame Bovary als feuilleton werd gepubliceerd, waren aanklagers er snel bij met aanklachten wegens ‘obsceniteiten’, en net als bij Lammers leidde dat tot enorme aftrek van het werk van de auteur.

Reactionair

De zaak van Pim Lammers, die in 2016 een literair verhaal publiceerde over een minderjarige die verliefd wordt op een meerderjarige trainer, is de afgelopen week veel vergeleken met die van Vladimir Nabokov, die een van de beroemdste boeken uit de wereldliteratuur schreef over de obsessie van een meerderjarige heer met de 12-jarige ‘nimfijn’ Lolita. Maar de lijst van auteurs die op grond van de vruchten van hun verbeelding iets als ‘viespeuk’ zijn genoemd, is eindeloos. Een term als ‘verrader’ was ook veel in zwang voor auteurs van fictie. In de dictaturen van de 20ste eeuw waren ‘ontaard’ en ‘klassevijandig’ populaire adjectieven voor wat aan de verbeelding van schrijvers ontsproot, evenals ‘reactionair’. Interessant is dat Reactionair.nl de naam is van de website die de hetze tegen Pim Lammers begon.

Romans, schreef Volkskrant-columnist Marcia Luyten, ‘gaan over alles van het leven. Dus wordt in de literatuur gemoord, verkracht, geleden en genoten – en zonder dat dat iets zegt over de positie van de schrijver’. Dat de verbeelding wél iets zegt over de positie van een schrijver, is een overtuiging die openbaar aanklagers uit verschillende landen en tijden deelden. Wat per plek en tijd steeds verschilde, was de kwestie waar die openbaar aanklagers op aansloegen en wie die openbaar aanklagers waren.

Openbaar aanklagers kunnen officieel die titel dragen, echter: wat een site als Reactionair.nl doet, kun je ook betitelen als ‘openbaar aanklagen’. Activisten uit voormalig communistisch Europa die door een megafoon op straat schreeuwden dat een schrijver ‘bourgeois’ was – in deze maatschappijen minstens zo kwalijk als ‘pedofiel’ – deden ook aan ‘openbaar aanklagen’.

Over Flaubert werd éérst door inofficiële aanklagers schande gesproken voor officiële openbaar aanklagers de zaak bekeken (en Flaubert vrijspraken). Opperste leider Khomeini, zo werd later door diens zoon onthuld, had de Duivelsverzen van Rushdie niet zelf gelezen – hij werd er op informele wijze op geattendeerd door boze lezers. In het Nederland van het midden van de vorige eeuw kregen W.F.Hermans en Gerard Reve na maatschappelijke ophef over de voortbrengselen van hun verbeelding met officiële juridische aanklachten te maken (en vrijgesproken).

Kinderboekenweek 2023

Dat zulke aanklachten in het Nederland van zestig, zeventig jaar later onwaarschijnlijk zijn geworden, betekent niet dat er geen mensen meer zijn die aan verbeelding aanstoot nemen, en daar effect mee sorteren. Een zangeres uit Volendam is geen ayatollah en digitale doodsbedreigingen zijn geen fatwa’s, maar dat betekent niet dat er geen werking van uitgaat. De digitale revolutie heeft, kun je betogen, de autoriteit van ‘niet-officiële’ openbaar aanklagers flink versterkt.

Pim Lammers hoefde niet voor een rechtbank van Reactionair.nl te verschijnen, maar de aanklachten van de digitale tribunalen hebben effect gesorteerd: hij heeft zich terugtrokken als dichter voor de Kinderboekenweek 2023. Lammers zal zich wel twee keer bedenken voor hij nog een keer een verhaal schrijft over liefde tussen een minderjarige en een meerderjarige. Collega-schrijvers die de hetze hebben gevolgd, zullen voortaan ook wel uitkijken voor ze deze thematiek aanroeren. Reactionair.nl, Monique Smit en Wybren van Haga hebben een taboe verstevigd.

Het typische van taboes is dat ze komen en gaan, maar ook dat ze gaan en komen. Op overspel en homoseksualiteit in literair werk slaan weinig mensen nog aan. Over pedofilie daarentegen denken de meeste Nederlanders heel anders dan een halve eeuw geleden, toen de PSP nog pleitte voor legalisering ervan. Elf jaar terug won Volkskrant-fotograaf Joost van den Broek een Zilveren Camera voor een iconische nieuwsfoto van boze buurtbewoners in Hengelo die waren opgerukt naar het huis van de penningmeester van pedofielenvereniging Martijn.

De jury prees Van den Broek toen voor ‘het glashelder vastleggen van een multiculturele samenleving waarin ongeduld, agressie en de neiging om het recht in eigen hand te nemen de overhand lijken te krijgen’. Wat Pim Lammers overkwam is, kun je betogen, precies het digitale equivalent van wat je ziet op deze foto. Niet omdat hij zich voor pedofilie had uitgesproken, maar omdat aan zijn verbeelding een verhaal ontsproot. Als Nabokov in de 21ste eeuw in Hengelo had gewoond, hadden zich ook mensen bij zijn raam gemeld.