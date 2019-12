Lakstift brengt Menno Snel terug op een vulkaan van verbijstering

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën in de Tweede Kamer. Beeld ANP - Robin van Lonkhuijsen

Sneller dan verwacht ligt toch de vraag weer op tafel: haalt Menno Snel de kerst? Intussen mocht Klaas Dijkhoff noteren dat hij misschien VVD-lijsttrekker wordt. Maar niet per se.

GESPREK VAN DE DAG

Onder de lak

Een gesneuvelde bewindspersoon (m/v) vraagt zich achteraf vaak verwonderd af: Waar ging het nou echt mis? Wat was nou het moment dat er opeens geen redden meer aan was? Wat was uiteindelijk de druppel?

Zal staatssecretaris Menno Snel van Financiën de 11e december 2019 binnenkort in zijn memoires noteren? Dat kunnen we niet uitsluiten, nu hij vandaag in de toeslagenaffaire opnieuw zowat de voltallige Kamer achter zich aan kreeg. Dat is dus binnen een week nadat diezelfde Kamer hem met de staart tussen de benen liet wegkomen met de opdracht om zijn leven razendsnel te beteren.

In dat debat vorige week toonde Snel enerzijds waarom hij er ondanks de toeslagentragedie überhaupt nog zit (hij beheerst de dossiers, hij belooft steeds beterschap) maar anderzijds bracht hij zichzelf verder in de problemen met enkele onhandige, wereldvreemde en weinig-sensitieve uitlatingen. Zijn suggestie aan de slachtoffers om zich voor verdere hulp dan maar te melden bij de Belastingtelefoon - waar de meesten al jaren geleden stuk liepen - spande in dat opzicht de kroon.

Het ongemak steeg vandaag tot nieuwe hoogten nadat onder anderen SP-Kamerlid Renske Leijten via Twitter openbaarde dat sommige gedupeerde ouders na lang aandringen nu dan wel hun eigen dossier hebben mogen inzien, maar dat daarin grote delen zijn weggelakt:

Leijtens oordeel (‘sprakeloos') kreeg snel bijval van vele kanten, waaronder de regeringspartijen VVD en CDA. Let daarbij op de toon van het VVD-Kamerlid Helma Lodders, dat de gang van zaken inmiddels ‘verbijsterend’ vindt. Zij klinkt niet meer als iemand met de opdracht om van hogerhand de staatssecretaris omwille van de lieve coalitievrede in het zadel te houden.

Snel tracht intussen de brand weer te blussen. Delen van de dossiers zijn heus gewoon leesbaar, benadrukt hij. En de weggelakte delen bevatten privacygevoelige informatie van derden, zoals van het betrokken gastouderbureau of van andere ouders. Informatie die hij dus niet mág delen. ‘Dit is geen pesterijtje.’

Dat neemt de woede in de Kamer nog niet weg. In een golf van verontwaardiging (‘een schande', ‘een klap in het gezicht van de burger', ‘hoe krijgt deze staatssecretaris het voor elkaar?') meldde een reeks oppositiepartijen zich vanmiddag om zo snel mogelijk een nieuw debat aan te vragen. De coalitiepartijen wisten dat nog even uit te stellen, maar Snel zal zich toch moeten voorbereiden op een nieuwe confrontatie.

En intussen hopen dat er geen nieuwe ongelukken gebeuren.

CITAAT VAN DE DAG

‘Klaas is prima. Maar ’t is niet per se hij’

Premier Mark Rutte en Klaas Dijkhoff (VVD) na afloop van een coalitie-overleg op het ministerie van VWS. Beeld Freek van den Bergh

Totdat Mark Rutte komende zomer bekendmaakt of hij nog een rondje meepakt als VVD-lijsttrekker, worden al zijn woorden daarover op een goudschaaltje gewogen.

Zo ook vandaag, nu de premier zich in een interview met Elsevier Weekblad laat ontvallen dat fractievoorzitter Dijkhoff ‘niet per se’ de nieuwe lijsttrekker wordt als Rutte vertrekt. Wie weet zijn er andere kandidaten, benadrukt Rutte, zoals minister Cora van Nieuwenhuizen.

De vraag is of hij iets anders had kunnen zeggen. De VVD-leden hadden het vast niet gewaardeerd als Rutte de indruk had gewekt dat alles al geregeld is. Dat denkt ook Dijkhoff zelf, in zijn reactie: ‘Niemand is per se opvolger en niemand wordt op voorhand uitgesloten. Ik had het omgekeerde antwoord erger gevonden.’

EN DAN DIT NOG

De blik op Brussel

Maakt Nederland school met het klimaatbeleid? Feit is dat premier Rutte steeds heeft gezegd dat het allemaal een stuk makkelijker wordt als de klimaatmaatregelen worden verheven tot Europees beleid. Al is het maar omdat bedrijven dan in elk geval binnen Europa niet meer kunnen vluchten naar landen waar het zo'n vaart niet loopt. Aan eurocommissaris Frans Timmermans zal het niet liggen. Die presenteerde vanmiddag zijn Green Deal, een pakket maatregelen dat van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent moet maken. ‘Dit is niet zomaar een klimaatvoorstel, dit is ongelooflijk ingrijpend: alle EU-wetgeving gaat op de schop', legt onze man in Brussel uit.

Europees commissaris Frans Timmermans vanmiddag bij de presentatie van zijn Geen Deal. Beeld EPA - Olivier Hoslet

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant.