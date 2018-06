LAKS: vmbo'ers voelen zich nog altijd niet veilig op school

Slechts de helft (56 procent) van de leerlingen op het vmbo voelt zich veilig op school. In het praktijkonderwijs is dit zelfs minder dan de helft (48 procent). Dit blijkt uit de LAKS-monitor, een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren onder bijna 75.000 leerlingen op alle niveaus. Het onderzoek wordt vandaag aangeboden aan Onderwijsminister Arie Slob.

Leerlingen op het Calvijn College in Amsterdam-West, een school voor vmbo en mbo, houden pauze. Foto Marcel van den Bergh

Dat pesten in het vmbo en het praktijkonderwijs een ‘groot probleem’ is, komt volgens LAKS onder meer omdat vmbo-scholen leerlingen minder mogelijkheden geven om mee te praten over het onderwijs. ‘De verschillen tussen vmbo en vwo op de thema's veiligheid, sfeer en medezeggenschap zijn te groot.'

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de in 2015 ingevoerde Wet veiligheid op school weinig heeft uitgehaald. Het veiligheidsgevoel onder leerlingen is nauwelijks verbeterd. De wet schrijft voor dat scholen een pestprotocol hebben, een vertrouwenspersoon aanstellen en actief in de gaten houden hoe leerlingen het veiligheidsklimaat op school ervaren.

Geen goed beeld

Scholen zijn verplicht deze informatie te delen met de Onderwijsinspectie, maar die concludeerde in een eerder dit jaar uitgekomen rapport dat het nog ‘geen compleet beeld heeft van de veiligheidsbeleving van leerlingen’. Veel scholen zouden de verplichte gegevens nog niet met de inspectie hebben gedeeld.

De Onderwijsinspectie stelt in het rapport op basis van oude onderzoeken dat ‘de meeste leerlingen zich veilig voelen op school’. Wel gaf acht procent van de leerlingen aan wel eens gepest te worden, wat overeenkomt met de cijfers van LAKS.

Uit de LAKS-monitor komt verder naar voren dat ruim zeven op de tien scholieren (zeer) tevreden zijn over hun docenten. Ze zijn vooral positief over hun vakkennis en het feit dat ze altijd bij docenten terecht kunnen met vragen. Vmbo-leerlingen zijn een stuk negatiever over het onderwijs en hun docenten.