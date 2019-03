Lagerhuisvoorzitter Bercow fluit premier May terug in verband met te veel stemmingen

Een demonstrant met een Britse vlag in zijn hand en om zijn schouders loopt langs dranghekken in de buurt van het Britse Parlement waarover de Britse vlag en de vlag van de Europese Unie zijn gedrapeerd. Beeld AFP

De premier zal woedend zijn over deze interventie, maar zowel remainers als brexiteers zijn dolgelukkig. Nadat haar Brexitakkoord vorige week dinsdag voor de tweede keer tegen een ‘no’ was opgelopen in het Lagerhuis, vatte de premier het plan op het voor de derde keer ter stemming te brengen. In de tussentijd zou ze de Noordierse DUP, de brexiteers en twijfelaars binnen de Labour Partij proberen te verleiden om nu wel mee te stemmen. Zelfs een vierde stemming, indien nodig, sloot May niet uit, desnoods net voor de Brexitdeadline van 29 maart.

Er klonken meteen bezwaren van Lagerhuisleden, die het gevoel hadden door de regering te worden gechanteerd en tegen de muur te worden gezet. Nu is Bercow, die steeds meer macht naar zich toetrekt, het huis te hulp gekomen. Hij beriep zich daarbij op een precedent uit 1604, toen een regering een soortgelijke truc probeerde uit te halen en werd teruggefloten door de toenmalige Speaker. Later is deze conventie opgenomen in de Erskine May, het parlementaire procedureboek.

Het gezicht van Chief Whip Julian Smith, de opperzweepmeester, stond op onweer toen Bercow zijn irritatie uitsprak over de gang van zaken omtrent het Brexitakkoord, om te beginnen met het uitstel van de stemming eind vorig jaar. De regering leek slechts tijd te rekken om zodoende het Lagerhuis voor een voldongen feit te stellen. May zal nu, eind deze week, met lege handen naar Brussel moeten reizen. Het is moeilijk te zien hoe het akkoord op korte termijn fundamenteel kan worden aangepast.