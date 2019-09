Lagerhuis maakt weg vrij voor noodwet die No Deal Brexit kan voorkomen

Het Lagerhuis gaat een noodwet behandelen die een No Deal Brexit onmogelijk moet maken. Dinsdagavond wist het Lagerhuis de agenda van de regering af te pakken zodat er woensdag over de wet kan worden gedebatteerd en gestemd. Vóór behandeling van de noodwet stemden 328 Kamerleden; 301 stemden tegen. Hiermee verliest Boris Johnson zijn eerste stemming als premier.

De regering is laaiend. Premier Boris Johnson diende meteen een motie in voor nieuwe verkiezingen, in het geval het Lagerhuis de wet aanneemt. Volgens hem is het dan tijd om het Britse volk te laten oordelen. Maar zolang er nog steeds kans is op een No Deal Brexit, is het nog maar de vraag of de Labour-oppositie met nieuwe verkiezingen akkoord gaat. Zo niet, dan moet de regering op zoek naar andere manieren om de derde verkiezing in vijf jaar te forceren.

Voor de voorstanders van de noodwet gaat het erom een No Deal te voorkomen. Wat ze in die extra drie maanden willen bereiken is onduidelijk, al gaan er nu stemmen op om de door Theresa May onderhandelde deal een vierde kans te geven. De Conservatief Dominic Grieve beweerde dat het referendum inmiddels zo lang geleden is dat ‘de wil van het volk’ onduidelijk is geworden. Hij wil een nieuw referendum.

De waarschuwing van de regering dat Conservatieven die vóór de noodwet stemmen zullen worden geroyeerd, lijkt weinig te hebben uitgemaakt. De EU-gezinde Grieve citeerde uit een brief van de humanist, filosoof en koninklijk adviseur Thomas More. Toen koning Hendrik VIII hem voorhield dat tegenstand kon leiden tot de dood, beweerde More dat zulke dreigementen slechts middelen zijn om kinderen bang te maken.

Represailles

Na de stemming kwamen meteen de represailles van de Chief Whip, de fractievoorzitter. Een voor een, op alfabetische volgorde, kregen de Conservatieve rebellen te horen dat ze uit de fractie worden gezet. Het gaat om grote namen, zoals Kenneth Clarke, de Father of the House die al een halve eeuw in het parlement zit. Ook de kleinzoon van Winston Churchill kreeg te horen dat hij geen echte conservatief is, alsmede Philip Hammond, tot voor een maand geleden minister van Financien.

In Tate Modern, waar hij de prijs voor de beste politicus van het jaar in ontvangst nam, maakte Rory Stewart bekend uit de fractie te stappen. Hij is een van de populairste politici op het eiland, maar niet bij de Brexiteers.

Waarnemers bekijken de strijd bij de Tories met verbazing. ‘Ik heb 18 jaar lang voor Conservatieve regeringen gewerkt,’ beweerde voormalig secretaris-generaal Nick Macpherson, ‘maar kan de partij niet vatten. Waarom trouwe dienaren als Nicholas Soames, Philip Hammond en David Gauke uit de fractie zetten - en Ken Clarke die 23 jaar lang minister is geweest - terwijl zij die tegen mevrouw May in opstand waren gekomen, vrijuit gaan?’

Namens de regering wees Jacob Rees-Mogg, de Leader of the House, erop dat Kamerleden de dienaren zijn van het volk, niet de bazen. Het gemoed, op de eerste zittingsdag na het zomerreces, was levendig, maar de ondertoon ernstig. Op het spel, immers, staat deze week de nabije toekomst van het Verenigd Koninkrijk. Wint de strijdbare premier die ‘de volkswil’ verdedigt, of het parlement, dat het volk vertegenwoordigt?

De eerste slag is voor de volksvertegenwoordiging.