Lagerhuis heeft een nieuwe voorzitter: Sir Lindsay Hoyle volgt John Bercow op

Sir Lindsay Hoyle nam het op tegen zes anderen: drie Conservatieven en drie sociaal-democraten. Beeld EPA

Zeven Lagerhuisleden – drie Conservatieven en vier sociaal-democraten – hadden zich kandidaat gesteld. In een volle kamer prezen ze zichzelf aan in korte toespraken. Waar Bercow de afgelopen weken urenlang door parlementariërs was bewierookt, klonk nu vooral verhulde kritiek. Rosie Winterton zei met zoveel woorden dat Bercow zichzelf te graag hoorde praten, Meg Hillier suggereerde dat hij te weinig gedaan aan de cultuur van pesterijen en Chris Bryant beloofde een einde te maken aan het door Bercow getolereerde applaudisseren, een belofte die hem applaus opleverde.

Harriet Harman, de zogeheten Mother of the House, had niets dan lof voor Bercow, maar wees erop dat het tijd was voor de tweede vrouwelijke voorzitter in 600 jaar, waarin 156 mannen de befaamde stoel hebben warmgehouden. Op de tribune zat de eerste vrouwelijke Speaker, de inmiddels 90 jaar oude Betty Boothroyd die de kamer tussen 1992 en 2000 presideerde. Volgens velen is ze de beste Speaker uit de moderne tijd. Voorlopig zal ze de enige vrouwelijke Speaker blijven want Harman kreeg, ondanks steun van de progressieve pers, veel minder stemmen dan verwacht.

Bij de urenlange stemmingsprocedure, die onder leiding stond van Father of the House Kenneth Clarke, kwam Hoyle zoals verwacht als winnaar bovendrijven. De afgevaardigde voor Chorley, een welvarend stadje nabij Manchester, was jarenlang plaatsvervangend Lagerhuisvoorzitter. Het presideren van de begrotingsdebatten, dat bij deze functie hoort, was zijn jaarlijkse hoogtepunt. ‘Hij behandelt politici zoals ze zich gedragen,’ schreef The Guardian, ‘als ketende scholieren.’ De nieuwe voorzitter heeft een papegaai met de naam Boris en een schildpad die Maggie heet.

Hoyle, een zoon van Labour-afgevaardigde Doug Hoyle, werd onderwezen op een particuliere school, wat ook bleek te gelden voor al zijn rivalen. Na te hebben gewerkt in een textielbedrijf ging hij de politiek in. Onder de vleugels van Tony Blair betrad hij in 1997 het Lagerhuis, waar hij een onopvallende volksvertegenwoordiger werd, met een noordelijk accent, dat te herkennen is aan een rollende ‘r’. Zijn eerste parlementaire betrekking was Chairman of Ways and Means, een obscure functie die een groot voordeel heeft: de bekleder is een van de drie plaatsvervangers van de Speaker.

Hij straalt rust uit, maar kan erg kwaad worden. Zo had hij twee jaar terug een flinke ruzie met de Schotse nationalist Alexander Salmond. Tevens intervenieerde Hoyle, die nooit heeft geopenbaard of hij voor dan wel tegen Brexit heeft gestemd, toen de Schotten uit protest tegen Brexit de Ode aan de Vreugde begonnen te zingen. In plaats van een speler, beloofde Hoyle een onafhankelijke scheidsrechter te zullen zijn, een duidelijke hint naar zijn van partijdigheid beschuldigde voorganger. Na zijn uitverkiezing werd hij door een paar collega’s ‘tegen zijn zin’ naar de voorzittersstoel gesleept.

Deze traditie stamt uit de tijd dat Speakers het gerede risico liepen in opdracht van de vorst te worden onthoofd.

Beeld AFP