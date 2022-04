Lagerhuis gaat mogelijke leugens van Boris Johnson over ‘Partygate’ onderzoeken

Een Brit demonstreert tegen premier Boris Johnson en diens Conservatieve Partij, naar aanleiding van ‘Partygate’. Beeld AP

Terwijl Johnson voor een handelsmissie in India is, komt zijn positie als premier opnieuw in gevaar wegens ‘Partygate’. De Lagerhuiscommissie voor ethische zaken gaat zich buigen over de vraag of Johnson het Lagerhuis bewust verkeerd heeft voorgelicht. Dat is normaal gesproken een politieke doodzonde. Zo’n onderzoek naar een zittende premier is uniek in de politieke geschiedenis van het eiland. De Conservatieve regeringspartij deed donderdag weinig moeite om de motie van Labour voor het onderzoek tegen te houden.

34 maal excuses

Voor zijn vertrek naar India had Johnson tijdens een spoeddebat zijn excuses aangeboden. Sterker nog, hij deed dat maar liefst 34 keer. De premier blijft erbij dat hij de coronaregels niet bewust heeft overtreden. Onlangs kreeg hij een boete van 50 pond omdat hij op 19 juni 2020 in gezelschap van zijn vrouw en collega’s een verjaardagstaart had aangesneden, compleet met het zingen van een verjaardagsliedje. Ook zijn vrouw en minister van Financiën Rishi Sunak kregen een boete voor het samenzijn, dat plaatsvond tijdens de lockdown.

Indertijd zorgde dat ‘feestje’, waarover een dag later in The Times werd bericht, niet direct voor commotie. Dat veranderde eind vorig jaar pas, toen bleek dat er op Downing Street meerdere lockdownborrels en -recepties hadden plaatsgevonden. Bij zes van die gelegenheden bleek Johnson aanwezig te zijn geweest. Volgens hemzelf ging het om werkgerelateerde aangelegenheden, maar het beeld ontstond dat er op Downing Street werd gefeest, terwijl de rest van de bevolking leed onder de door Johnson ingestelde lockdowns.

Tijdbom

Begin dit jaar was de positie van Johnson reeds in acuut gevaar, omdat ook zijn partijgenoten woedend waren. De storm ging liggen toen Rusland een oorlog begon tegen Oekraïne. Johnson ontpopte zich vervolgens tot de belangrijkste bondgenoot van Volodimir Zelenski en zijn positie leek gered. Maar ‘Partygate’ bleek een tijdbom die afging toen de politie met de genoemde boete kwam. Er kunnen nog meer boetes volgen. Intussen komt ook topambtenaar Sue Gray nog met een gedetailleerd onderzoek.

Anders dan eerder dit jaar kreeg Johnson steun van zijn eigen partij, maar de toon begint te veranderen. De regering had woensdagavond in een amendement voorgesteld om het Lagerhuisonderzoek uit te stellen totdat Gray haar onderzoek heeft afgerond, een poging tot tijdrekken. Dat voornemen ging donderdag van tafel toen bleek dat de Conservatieve fractie verdeeld was. Nu hebben de Conservatieven zich neergelegd bij het Lagerhuisonderzoek dat kan leiden tot de ondergang van hun hoogste baas.

Het is niet eens het overtreden van de regels dat nu woede veroorzaakt in het parlement, maar dat Johnson erover lijkt te hebben gelogen. Ministers proberen Johnson te beschermen. Zo vergeleek Jacob Rees-Mogg, verantwoordelijk voor post-Brexitbeleid, de coronaboete eerder deze week met een verkeersboete. Minister van Cultuur Nadine Dorries beweerde dat het hier in wezen gaat om een poging van Remainers om Johnson weg te krijgen en Brexit ongedaan te maken.

‘Fractie is beschadigd’

Tijdens het debat verzocht voormalig staatssecretaris voor Brexitzaken, Steve Baker, Johnson om op te stappen. ‘De show is voorbij’, zei de invloedrijke afgevaardigde. Zijn collega William Wragg, voorzitter van de kamercommissie voor constitutionele zaken, klaagde dat zijn partijgenoten worden geacht het ‘onverdedigbare te verdedigen’. ‘Ik weet dat meerdere fractiegenoten moeite hebben met deze situatie. We hebben in een giftig klimaat geopereerd. De fractie is beschadigd door de verkeerde inschattingen van de leiding.’

Gevaarlijker voor Johnson dan het onderzoek naar zijn integriteit in het parlement zijn de gemeenteraadsverkiezingen die over twee weken plaatsvinden. Een deel van de Britse bevolking gaat naar de stembus. Het gaat hier nu niet alleen meer om het kiezen van nieuwe gemeenteraden, maar ook om een oordeel over de premier. De Conservatieven hebben de verwachting uitgesproken dat ze 800 raadszetels gaan verliezen. Als dat inderdaad gebeurt, dan is het einde van Johnsons enerverende premierschap, na bijna drie jaar, waarschijnlijk nabij.