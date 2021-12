Lagerhuis Canada stemt unaniem in met verbod op 'homogenezing’

De Canadese premier Justin Trudeau in het Canadese Lagerhuis. Beeld REUTERS

De Canadese minister van Justitie, David Lametti, sprak meteen na de stemming in het Lagerhuis van ‘een belangrijke dag voor Canadezen’. Hij zei dat het belangrijk is ‘te zijn wie je bent, te houden van wie je houdt en jezelf uit te drukken op een manier zoals jij dat wilt’.

Er bestaan verschillende vormen van ‘homogenezingstherapie’, waarbij ‘therapeuten’ met onder meer elektroshock, medicijnen, bijbelstudie of zelfs geestenbezwering proberen iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit te veranderen. Eerdere pogingen van de partij van minister-president Justin Trudeau om dit soort 'therapie’ te verbieden, liepen op niets uit. Als het verbod door de Senaat komt, riskeren daders maximaal vijf jaar gevangenisstraf.

Ook in Nederland komen dit soort praktijken voor, maar ze zijn niet illegaal. Wel kwamen de VVD, D66, PvdA en GroenLinks eerder dit jaar met een initiatiefwet om homogenezingstherapie te verbieden. In het Regenboogakkoord van het COC, dat voor de verkiezingen door een flink deel van de partijen werd ondertekend, staat onder meer dat de nieuwe regering zich in zal zetten voor een verbod.

Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus heeft eerder gezegd dat hij pogingen om lhbti’ers te genezen ‘walgelijk’ vindt, maar hij is er niet van overtuigd dat het strafbaar stellen van dit soort praktijken de oplossing is. Effectiever zou het volgens hem zijn om zelfverklaarde homogenezers sneller een boete te kunnen geven.