Lagere inflatie, maar vlees en zuivel steeds duurder en gasprijs schiet omhoog

Producten waarvan de consument in de supermarkt de prijzen ziet stijgen. Oliën en vetten waren in juni bijna een kwart duurder dan een jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Beeld ANP

Inflatie met 8,6 procent iets lager, maar boodschappen worden juist duurder

De voedselprijzen zijn in Nederland met 11,2 procent op jaarbasis gestegen. De algehele inflatie was met 8,6 procent in juni juist iets lager dan de 8,8 procent van mei, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De voornaamste oorzaak is dat de consumentenprijzen voor gas en stroom de afgelopen maand wat zijn gedaald. Aan eten besteedt het gemiddelde Nederlandse huishouden ongeveer twee keer zoveel als aan energie, deze stijging zal veel burgers in de portemonnee treffen. Oliën en vetten zijn bijna een kwart duurder dan een jaar geleden, maar maken een relatief klein deel van de boodschappen uit. Bij het inkopen doen zullen consumenten vooral merken dat de prijzen van vlees, melk, kaas en eieren met ruim 15 procent zijn gestegen. Dit komt onder andere doordat de veevoederprijzen omhoogschieten sinds de oorlog in Oekraïne, waar normaal veel maïs vandaan komt. Die prijsstijging is nu ook in de supermarkt te zien.

Gasprijs ruimschoots verdubbeld in een maand

Gas bereikte donderdag de hoogste prijs sinds maart, 186 euro per megawattuur. Dat is ruimschoots het dubbele van een maand geleden. In mei en de eerste weken van juni was het relatief rustig op de gasmarkt, maar sinds 13 juni levert het Russische staatsbedrijf Gazprom ruim de helft minder gas via de Nord Stream-pijpleiding. Op dat moment vloog de gasprijs weer omhoog. Dat belooft ook niet veel goeds voor de Nederlandse inflatiecijfers, die deze maand juist wat lager uitvielen door minder snel stijgende energieprijzen. Donderdag steeg de gasprijs verder: het waait minder dan verwacht op de Noordzee, waardoor er minder windenergie wordt opgewekt, meldt persbureau Reuters. Ook zijn de markten nerveus dat de Nord Stream-leveringen na het jaarlijks onderhoud van 11 tot 21 juli niet worden hervat.