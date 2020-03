Lage olieprijs, dus feestje aan de pomp? Dat valt nog te bezien

Beeld ANP

Vermoedelijk had menig automobilist toch op meer ‘feest’ gehoopt bij de nieuwe tankbeurt. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor 1 liter Euro 95 was donderdag 1,680 euro, aldus United Consumers. ‘Eigenlijk is de benzineprijs niet meer dan een paar centen gedaald’, zegt Paul van Selms van het consumentencollectief. Begin januari betaalde je aan de pomp 1,72 euro.

United Consumers houdt de prijzen voor Euro 95 sinds 2000 in de gaten. In die twintig jaar was 1 liter Euro 95 het goedkoopst op 13 december 2001 (1,049 euro) en het duurst op 2 oktober 2012. Toen betaalde je 1,895 euro aan de pomp.

De prijsdaling van een vat olie heeft in Nederland een klein effect, vanwege de hoge belastingen (ongeveer 20 cent per liter) en accijnzen (80 cent). Die accijnzen staan los van een stijgende of dalende olieprijs, aldus Van Selms. ‘Dus als als 1 liter benzine 1,50 euro kost, dan is een prijsdaling alleen over die 50 cent mogelijk. Als de olieprijs met 30 procent daalt, dan daalt de benzineprijs op zijn best met 15 cent.’

En dan nog. Er is weliswaar concurrentie tussen tankstations, maar oliemaatschappijen geven hun marge niet meteen weg. Er zijn bovendien grote voorraden en de vraag is hoe structureel de daling is. De kans is klein dat de olieprijs drie maanden zo laag blijft als nu.

Beste deal

Natuurlijk kun je op zoek gaan naar de beste deal. Een korting van 15 tot 18 procent op de adviesprijs is vrij uitzonderlijk – zoals bij de pomp van de Makro in Amsterdam, waar 1 liter Euro 95 donderdag 1,454 euro kostte. ‘Dat is echt de uitzondering’, aldus Van Selms, ‘18 cent korting is absurd veel.’

De elektrische autorijder zal nog iets meer moeten calculeren. De stroom- en gasprijs zijn weliswaar gekoppeld aan de olieprijs, maar aan de oplaadpaal langs de snelweg ben je al gauw drie keer meer kwijt dan bij je oplaadpunt in de eigen garage. ‘Wie nu een gunstig jaarcontract afsluit bij een stroomleverancier, kan er nu op inspelen’, zegt Van Selms van United Consumers.

Of het feestje aan de pomp nog doorzet, zal vooral afhangen van het uithoudingsvermogen van de Opec-landen en Rusland. De komende tijd zal blijken of Rusland zal buigen. Saoedi-Arabië gooit de prijzen ook niet voor de lol omlaag. En dan is nog onduidelijk wat de economische gevolgen zijn van de coronacrisis.

Een vat olie zit nu iets boven de 30 dollar, terwijl er ook weleens prijzen van 100 of zelfs 120 dollar zijn gerekend voor een vat van 159 liter. Van Selms: ‘Het klinkt misschien raar, maar een olieprijs van 80 dollar is eigenlijk ideaal. Dan is het voor maatschappijen rendabel om olie uit de grond te halen en zijn de automobilisten ook tevreden.’