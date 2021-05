Labour verder in verval nu Engeland Conservatief kiest (maar de Schotten duidelijk niet)

Labourleider Keir Starmer is vooralsnog geen stemmentrekker. De eurogezinde advocaat ontbeert charisma. Beeld REUTERS

De grootste klap kreeg Labour in Hartlepool, een havenstad in Noordoost-Engeland. Daar vond een tussentijdse verkiezing plaats nadat de plaatselijke afgevaardigde, een sociaal-democraat, moest opstappen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als diens opvolger had Labour een eurogezinde kandidaat aangewezen, terwijl in Hartlepool 70 procent voor de Brexit heeft gestemd. Het blijkt een blunder te zijn geweest.

Meer dan de helft van de kiezers koos voor de Conservatieve kandidaat - opmerkelijk in een stad die flink heeft geleden onder het thatcherisme, en waar ‘Tory’ jarenlang een vloek was. De onvrede in het rode bolwerk manifesteerde zich 19 jaar geleden al, toen de bewoners een 29-jarige burgemeester kozen die verkleed als aap, de mascotte van de plaatselijke voetbalclub, campagne had gevoerd.

Met het winnen van Hartlepool heeft Boris Johnson een nieuwe steen uit de zogeheten Rode Muur van Labour verwijderd. Onder de blonde premier, die goed ligt bij gewone kiezers, hebben de Conservatieven zichzelf opnieuw uitgevonden als arbeiderspartij. Met succes, zo bleek bij deze regionale verkiezingen waarbij ook de oude mijnwerkersstad Barnsley naar de Conservatieven ging.

Desillusie

Voor Labour rest de desillusie. Na het vertrek van de socialist Jeremy Corbyn dacht men het lek te boven water te hebben, maar diens gematigde opvolger Sir Keir Starmer is vooralsnog geen stemmentrekker. De eurogezinde advocaat ontbeert charisma en is in sociaal-cultureel opzicht te progressief voor de kiezers in Midden- en Noord-Engeland. De foto waarop hij samen met zijn plaatsvervanger knielt voor de Black Lives Matter-beweging is bijvoorbeeld slecht gevallen.

Starmer heeft bovendien een ellendige campagne achter de rug. In Bath werd hij door een woedende kastelein uit een kroeg gegooid en in Hartlepool poseerde hij voor de televisiecamera’s met een jonge kiezer die de kijkers vervolgens opriep toch vooral conservatief te stemmen. Starmers besluit om in de havenstad fish and chips te eten, met een biertje erbij, werd gezien als badinerend. Het deed denken aan het verhaal over Labour-coryfee Peter Mandelson, die in Hartlepool gestampte erwten in een viskraam aanzag voor guacamole.

In de aanloop naar de verkiezingen liet Starmer zich afleiden door de affaire omtrent de inrichting van de ambtswoning door Boris Johnson en zijn verloofde Carrie Symonds. Starmer liet zich zelfs fotograferen op de behangafdeling van warenhuis John Lewis (de Britse Bijenkorf). Voor politici en journalisten in Westminster is dit allemaal heerlijk scandaleus, maar onder de kiezers spelen heel andere problemen, zoals werkgelegenheid, huisvesting en het economische herstel van de lockdowns.

Binnen Labour is nu een stammenoorlog uitgebroken. De ene helft vindt Starmer te links, de andere te rechts. Labour wordt gezien als een partij van de jonge, progressieve middenklasse. Bij zijn vertrek als woordvoerder Defensiezaken beweerde Khalid Mahmood dat zijn partij min of meer is overgenomen door ‘een in Londen gecentreerde bourgeoisie, gesteund door brigades van woke strijders op de sociale media’.

Maar zelfs in Londen gaat het niet goed. Op basis van de opiniepeilingen ging men ervan uit dat Sadiq Khan makkelijk zou winnen, maar de onvrede over zijn teleurstellende beleid is groter dan gedacht. De sociaal-democraat gaat nu nek-aan-nek met zijn Conservatieve tegenstrever Shaun Bailey. Het tellen van de tweede voorkeuren moet nu de doorslag geven. Op zijn vroegst wordt de uitslag zaterdagavond bekend.

Waar Engeland heeft gekozen voor de Conservatieven, loopt Schotland de andere kant op. De Scottish National Party (SNP) van minister-president Nicola Sturgeon is op weg naar een absolute meerderheid in het Schotse parlement: een mandaat voor een nieuw referendum over onafhankelijkheid. De eerste uitslagen zien er goed uit voor de progressieve SNP, maar een goed beeld over de toekomst van Schotland zal pas in de loop van zaterdag ontstaan.

Opmerkelijk bij deze tussentijdse verkiezingen is dat de regerende partijen allemaal winnen: de Conservatieven in Engeland, Labour in Wales en de SNP in Schotland.