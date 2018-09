Labour toch akkoord met internationale antisemitisme-definitie (met een maar)

Drie Labour-affaires

Haakneuzen

In 2012 reageerde Corbyn via Facebook op een muurtekening van Kalen Ockerman op een muur in Oost-Londen. Te zien is hoe een groep Joodse bankiers, met haakneuzen en grimmige koppen, monopolie spelen op de ruggen van arme mensen. De Amerikaanse kunstenaar klaagde erover dat het stadsdeelbestuur, grotendeels bestaande uit Britse moslims, de tekening had verwijderd. ‘Je bent in goed gezelschap,’ schreef Corbyn, ‘Rockefeller vernietigde ooit een muurschildering van Diego Viera omdat die een afbeelding van Lenin toonde.’ Bij nadere bestudering, eerder dit jaar, moest hij toegeven dat de mural antisemitisch was.

Geen gevoel voor ironie

Op een bijeenkomst van het Palestinian Return Centre in 2013 prees Corbyn een toespraak over de geschiedenis van Palestina van de Palestijnse ambassadeur Manuel Hassassian. ‘Zijn woorden werden plichtsgetrouw opgetekend door de – gelukkig zwijgzame – zionisten onder de aanwezigen, die na afloop op hem afkwamen om hem de les te lezen. Er zijn hier twee problemen. Een is dat ze de geschiedenis niet willen bestuderen en twee dat ze geen gevoel voor Engelse ironie hebben, ondanks het feit dat ze hier al lang, mogelijk hun hele leven, wonen.’ Corbyn heeft toegegeven dat zijn uitspraak ongelukkig was.

Holocaust ter discussie

Op het afgelopen partijcongres in Brighton baarde de Free Speech on Israël-bijeenkomst opzien. De Amerikaans-Israëlische auteur en activist Miko Peled zei daarin dat de Holocaust ter discussie kan worden gesteld. ‘Het gaat om vrijheid van meningsuiting, vrijheid om elk onderwerp te bediscussiëren en bekritiseren, of het nu gaat om de Holocaust: ja of nee, Palestina: de bevrijding, ja, het hele spectrum.’ Daarna pleitte hij ervoor om de Jewish Labour Movement ‘uit de partij te schoppen’. Enkele maanden later zei Peled op een Londense universiteit dat ‘de heksenjacht op antisemieten en Holocaust-ontkenners moet stoppen’.