Labour overweegt EU-burgers algemeen stemrecht te geven

Een stembureau in Norwich bij de lokale verkiezingen van begin mei. Beeld Getty Images

Nu al kunnen ingezetenen uit Europese lidstaten stemmen bij lokale en regionale verkiezingen, maar niet voor het Britse parlement. Onderdanen uit Gemenebestlanden kunnen dat wel, mits ze beschikken over een permanente verblijfsvergunning.

Maar volgens oppositieleider Keir Starmer zou het rechtvaardig zijn als ook burgers uit landen als Nederland, Zweden en Duitsland mogen stemmen voor het Lagerhuis. Ook wil de Labourleider 16- en 17-jarigen stemrecht geven, zoals nu al het geval is in Wales en Schotland. Op dit moment is er geen meerderheid voor het plan, dus de kans is klein dat het op korte termijn in stemming wordt gebracht.

In zijn talkshow op GB News noemde opper-Brexiteer Nigel Farage het voorstel ‘een belediging’ die afbreuk doet aan de waarde van een Brits paspoort. Tevens wees de voormalige leider van de Ukip erop dat geen enkel ander land in Europa ook maar overweegt om Britse burgers dit recht te geven. Oud-minister Vince Cable van de Liberal Democrats vindt daarentegen dat mensen die al jarenlang belasting betalen en van Groot-Brittannië hun thuis hebben gemaakt mee moeten kunnen beslissen over politieke besluitvorming.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

‘Geen plan om Brexit terug te draaien’

Critici van Starmers plan vermoeden dat bij hem ook electorale motieven een rol spelen. Onder de naar schatting 3,6 miljoen EU-burgers op het eiland bestaat, zeker sinds het Brexit-referendum, weinig steun voor de Conservatieve Partij. Hetzelfde geldt voor minderjarigen, die eerder geneigd zijn progressief te stemmen. Recentelijk betichtte Labour de Conservatieven er juist van electoraal voordeel te willen halen uit de invoering van een identificatieplicht in het stembureau. Dat zou ten koste gaan van kiezers uit sociale achterstandsgroepen.

Omdat de Britten geen geschreven grondwet hebben, hoeft de invoering van Starmers plan weinig problemen op te leveren. Wel kan het als oneerlijk worden ervaren door ingeburgerde burgers uit niet-Europese landen.

In een radio-interview ontkende de Labourleider dat hij met het uitbreiden van het stemrecht een nieuw referendum over Brexit aan het voorbereiden is. Met de stem van EU-burgers zou het resultaat in 2016 waarschijnlijk anders zijn geweest. ‘Er is geen plan om Brexit terug te draaien’, beklemtoonde hij, ‘ik weet niet hoe vaak ik al heb gezegd dat we niet terugkeren. We gaan ervoor zorgen dat Brexit werkt.’

Dat laatste is hard nodig, zeker nu ook Farage heeft gezegd dat Brexit aan het mislukken is, eraan toevoegend dat aan de uitvoering ligt, niet aan het idee zelf.