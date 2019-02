Labour-leider Jeremy Corbyn kruipt naar nieuw Brexit-referendum

Tijdens een bijeenkomst in Broxtowe pleit Corbyn voor een nieuw referendum indien zijn alternatief niet wordt geaccepteerd. Beeld AFP

Wat precies het keuzemenu zal zijn voor de Britse kiezer, is nog onbekend. Met deze stap wil Corbyn bovenal voorkomen dat nog meer Europagezinde fractieleden uit de partij stappen.

‘Als een gijzelaar die een gijzelbrief voorleest.’ Zo omschreef een aanwezige bij de Labour-fractiebijeenkomst de aankondiging van de oppositieleider, maandagavond. Het partijcongres had zich in het najaar al uitgesproken voor een nieuw referendum, maar Corbyn voelt er eigenlijk weinig voor. De socialist koestert van oudsher een afkeer van de Europese Unie en hij wil de Labour-stemmers die voor Brexit hebben gestemd binnenboord houden.

Maar deze positie is amper meer houdbaar. Veel van zijn jonge aanhangers zijn eurofiel, wat ook geldt voor een groot deel van zijn schaduwkabinet. De Love Corbyn, Hate Brexit-beweging neemt in kracht toe. Zijn faciliterende rol bij Brexit was, naast links antisemitisme, de reden dat acht fractieleden afgelopen week opstapten. Meer zullen volgen, kreeg de 68-jarige leider dit weekeinde te horen van zijn plaatsvervanger, de invloedrijke Tom Watson.

Een paar maanden geleden opperde de Labour-leiding een referendum zonder de optie Remain, maar maandagavond werd bekend dat het blijven in de EU wel degelijk een optie zal zijn. Of het amendement genoeg steun gaat krijgen is onduidelijk. Binnen Labour zijn twintig tot dertig fractieleden tegen een referendum, dus is steun vanuit de Conservatieve Partij nodig. Volgens de opsteller van het amendement, Peter Kyle, zijn zelfs bewindslieden bereid mee te stemmen.

Theresa May

Premier Theresa May, ondertussen, blijft heilig geloven in haar akkoord, zo werd duidelijk tijdens de Euro-Arabische top in Sharm El-Sheikh. Ze wil zelfs van geen uitstel weten, terwijl het volgens Europese Raad-voorzitter Donald Tusk de enige rationele optie is, want anders volgt er ‘een chaotische Brexit’.

‘May zet het landsbelang op het spel,’ beweerde Corbyn, door ‘Lagerhuisleden de keuze voor te leggen tussen haar slechte akkoord en een desastreuze No Deal.’

Dinsdag zal May voor de zoveelste keer een verklaring afleggen in het Lagerhuis, terwijl Labour een alternatief zal presenteren, in de vorm van een boterzachte Brexit, door de brexiteers ook wel een Brexit In Name Only genoemd, ofwel Brino. Woensdag stemt het Lagerhuis over een voorstel om Brexit uit te stellen als May’s akkoord weer wordt weggestemd. Er bestaat een goede kans dat een paar ministers uit het kabinet zullen stappen teneinde voor dit amendement te kunnen stemmen.