Labour gaat akkoord: Britten gaan stemmen in december

Jeremy Corbyn Beeld EPA

Labour-leider Jeremy Corbyn liet weten dat aan zijn laatste voorwaarde is voldaan, nu de Europese Unie het uitstel officieel heeft goedgekeurd en een No Deal Brexit voorlopig niet mogelijk is. The Leader of the House Jacob Rees-Mogg had maandagavond reeds beloofd dat de regering geen pogingen meer zal wagen om het Brexit-akkoord goedgekeurd te krijgen, een andere voorwaarde van Labour.

Vervolgens leek Labour een tijdbom te leggen door een amendement te steunen dat de drie miljoen EU-burgers een stem geeft. Nu mogen ze alleen stemmen in plaatselijke en Europese verkiezingen, maar niet in parlementsverkiezingen. Op het vasteland geldt hetzelfde voor Britse burgers. Ook wilde hij 16- en 17-jarigen stemrecht geven, dit omdat jongeren meestal progressief stemmen.

De Lagerhuisvoorzitter stond de amendementen echter niet toe.

Over de precieze datum woedt nog een discussie. De regering opteert voor donderdag 12 december, maar de oppositie voelt meer voor maandag 9 december omdat studenten later die week met vakantie gaan. Volgens de regering zijn studenten prima in staat om een manier te vinden om te stemmen, zoals via de post of door middel van vrienden of ouders.

Het is voor het eerst in 96 jaar dat de Britten in deze feestmaand naar de stembus gaan. Het kan logistieke problemen opleveren wegens geplande kerstfestiviteiten in scholen en buurthuizen.

Uitgedaagd

Campagnevoerder Corbyn is zelf altijd voorstander geweest van verkiezingen, maar binnen zijn fractie waren bezwaren. Het Welshe kamerlid Owen Smith, die Corbyn twee jaar geleden heeft uitgedaagd voor het leiderschap, sprak bij Newsnight de angst uit voor een overwinning van Boris Johnson, gevolgd door een harde Brexit. De peilingen wijzen op een overwinning van Johnsons Conservatieven. Momenteel heeft het Verenigd Koninkrijk een minderheidsregering.

Er zijn parallellen met de beslissing van Johnsons voorganger Theresa May, in het voorjaar van 2017, om verkiezingen te houden om haar mandaat te vergroten. Omdat Corbyn beter presteerde dan verwacht, verloor ze net haar meerderheid, wat funeste gevolgen had voor het Brexit-proces. De Labour-leider hoopt op een herhaling van zetten en wil een campagne voeren waarin Brexit zo min mogelijk ter sprake komt. Dat zal niet makkelijk zijn.

De verkiezingen zullen een soort referendum zijn over het akkoord dat Boris Johnson met de EU-leiders heeft gesloten. Het voordeel van de regering is dat de Remain-stem gespleten is. De Conservatieven zullen vooral last hebben van Nigel Farage, die met zijn Brexitpartij de Brexit-stem kan splijten. Sommige Tories willen een pact met Farage sluiten.