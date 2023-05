Labour droomt van Downing Street na grote winst bij lokale verkiezingen

Sarah-Jane Colclough wint voor Labour in Stoke-on-Trent. Beeld Getty Images

Nadat Rishi Sunak het premierschap in november van de onfortuinlijke Liz Truss had overgenomen, is de Conservatieve Partij in rustiger vaarwater terecht gekomen. De hoop dat dit een positief effect zou sorteren op het oordeel van de kiezers is vooralsnog vergeefs. De regeringspartij heeft bijna duizend raadszetels verloren, wat neerkomt op eenderde van het totaal. Bij de raadsverkiezingen van een jaar geleden, toen er onder meer in Londen werd gestemd, leed de partij ook al een dramatisch verlies.

Wanneer het resultaat wordt vertaald naar Lagerhuisverkiezingen, eindigt Labour volgens de BBC op 35 procent, terwijl de Conservatieven niet verder komen dan 26 procent. De EU-gezinde Liberaal-democraten zouden genoegen moeten nemen met 20 procent. Bij zo’n uitslag kan Labour niet alleen regeren en zou het op zoek moeten gaan naar een coalitiepartner. Lagerhuisverkiezingen worden pas eind 2024 gehouden, dus de pragmatische technocraat Sunak heeft nog tijd om terrein terug te winnen.

Een lichtpunt voor de Conservatieven is dat het verlies minder groot is dan opiniepeilingen hadden voorspeld. Zo valt het mee vergeleken met de verkiezingen van 1995, toen de desastreus verlopen raadsverkiezingen de opmaat vormden voor de monsterzege die Tony Blair twee jaar later zou boeken. Waar de populariteit van Labour-leider Keir Starmer achterblijft bij die van zijn partij, speelt bij Sunak het omgekeerde. Het imago van de Conservatieven is flink aangetast door de escapades van Boris Johnson en Liz Truss.

Rode Muur

Problematisch voor de Tories is dat de verliezen in zowel het zuiden als het noorden van het land plaatsvonden. In het welvarende zuiden verloor het terrein aan de Liberaal-democraten die ontevreden Tory-stemmers, Remainers voorop, binnenhengelen. In het midden en noorden van het land, in de zogeheten Rode Muur, raken de Conservatieven kiezers kwijt die waren verleid door Boris Johnson en diens Brexit-beloften. Een deel van die kiezers lijkt terug te keren naar het rode Labour-nest.

UKIP, de oude partij van Brexit-brein Nigel Farage, heeft bij deze verkiezingen zijn laatste gemeenteraadsleden verloren.

Net als in Nederland is de landelijke politiek van invloed op hoe mensen stemmen voor de gemeenteraad. In Engeland daarentegen zijn relatief weinig lokale partijen actief. In sommige gemeenten heeft het plaatselijke beleid wel een grote rol gespeeld. In de marinestad Plymouth kregen de Conservatieve bestuurders bijvoorbeeld de rekening gepresenteerd van de omstreden beslissing om tijdens een nacht in maart honderd gezonde bomen te kappen voor de herinrichting van het stadscentrum.

De positie van premier Sunak is ondanks de aderlating veilig. Het laatste waar de Tories thans behoefte aan hebben is een leiderschapsverkiezing. Dat de kroning van Charles het nieuws over de afstraffing heeft verduisterd, ervaren ze als een geluk bij een ongeluk.