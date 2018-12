Labour dient motie van afkeuring in tegen premier May

Corbyn wil deze week, voor kerst, al een stemming, iets wat steun onder afgevaardigden heeft. De verwachting is echter dat de regering op korte termijn geen stemming over de motie zal toestaan, waarna Labour over kan gaan tot een motie van wantrouwen tegen de hele regering. De Conservatieve brexiteers en de Noord-Ierse gedoogpartner, de DUP, hebben de motie van Corbyn reeds afgedaan als een politieke truc.

May beleefde wederom een lastige middag bij de volksvertegenwoordiging. De meeste Kamerleden zouden zich het liefst deze week al uitlaten over het akkoord, zodat met kerst kan worden gezocht naar een Plan B. Gezien de onwil in Brussel om May tegemoet te komen, zal de situatie in de week van 14 januari niet veel anders zijn. Maar May probeert de afgevaardigden te dwingen om voor haar weinig geliefde akkoord te stemmen, met als dreigement dat er anders een economisch zo schadelijke No Deal volgt. Deze cynische tactiek is inmiddels overduidelijk en roept veel woede op.

Oud-minister Nicky Morgan zei dat ze aanvankelijk van plan was om Mays akkoord te steunen, maar nu is ze van mening veranderd. Een andere oud-minister, Justine Greening, beweerde dat haar oude bazin ‘niet luistert en geen debat wil’. Op de bankjes van de oppositie stelde Pat McFadden, ex-staatssecretaris van Europese Zaken, dat het een fout is van May om het parlement te intimideren. ‘En het is roekeloos om opties te negeren die een No Deal kunnen voorkomen.’ Liz Kendall, een bekend Labour-Kamerlid, beweerde dat May haar persoonlijke belang laat prevaleren boven het nationale.

Zo ging het maandagmiddag meer dan een uur door in het parlement. Steun voor de premier was er amper.

Tweede referendum

In het weekeinde wist The Sunday Times te melden dat ministers achter Mays rug om bezig zijn om een tweede referendum voor te bereiden. De premier is fel tegen deze optie omdat er al een referendum is geweest en ze het als haar taak ziet de wil van het volk te eerbiedigen. Het kabinet is nog steeds diep verdeeld. De brexiteers willen werken aan ‘een beheerste No deal’, terwijl de eurogezinden druk bezig zijn met alternatieven en dreigen op te stappen als hun eisen niet gehoord worden. Het versterkt het idee dat May wel aan de macht is, maar geen macht meer heeft.

Corbyn herhaalde dat May ‘het meest chaotische kabinet in de moderne geschiedenis leidt’ en dat ze ‘verantwoordelijk is voor een constitutionele crisis’. Hij leek wederom terug te deinzen voor een motie van afkeuring, maar na het aanhoren van alle vernietigende reacties op Mays strategie kwam hij alsnog in actie. Zijn hogere doel is om May zoveel mogelijk te beschadigen en de regeringspartij verder te verdelen. Als hij een stap verder gaat en een motie van wantrouwen indient, neemt hij een groot risico. Als deze mislukt en de regering niet valt, moet hij zich achter een nieuw referendum scharen, iets wat hij liever niet doet.