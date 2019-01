Labour-afgevaardigde moet drie maanden de cel in, maar weigert parlementszetel op te geven

Fiona Onasanya, rechts, arriveerd in the Old Bailey, London, voor het vonnis op 29 januari. Beeld AP

In juli 2017, een maand nadat ze door de inwoners van Peterborough was gekozen tot Lagerhuislid, reed Onasanya 41 mijl per uur (65,9 km per uur), waar maximaal 30 toegestaan was. Tegenover de rechter beweerde ze dat haar broer achter het stuur zat. De jury kon het niet eens worden, waarna er een nieuw proces volgde. Inmiddels had haar broer bekend een valse verklaring te hebben afgelegd, waarna zijn zus schuldig werd bevonden van het dwarsbomen van de rechtsgang. Ze blijft ontkennen.

Onasanya beweerde in goed bijbels gezelschap te zijn daar ook Jezus, Mozes, Daniel en diens drie Joodse vrienden ooit ten onrechte schuldig zijn bevonden. ‘Jezus werd beschuldigd en veroordeeld door de rechters van zijn tijd en dat was niet het einde, maar eerder het begin van een nieuw hoofdstuk in zijn levensverhaal.’ Haar geloof gaat terug naar haar jeugd toen ze als kind gewond raakte bij een auto-ongeluk en haar moeder meer waarde hechtte aan een goed gebed dan aan medische behandeling.

Automatisch verlies

Labour oefent druk uit op Onasanya, een advocaat van professie, om alsnog haar zetel op te geven. Britse parlementsleden verliezen pas automatisch hun lidmaatschap bij een celstraf van meer dan een jaar. De laatste parlementariër die gevangen zat, was de socialist Terry Fields die in 1991 uit protest Thatchers ‘poll tax’ weigerde te betalen. Oud-minister Chris Huhne werd in 2013 naar de gevangenis gestuurd wegens liegen over te hard rijden, maar hij gaf zijn zetel meteen op.

Onasanya heeft gezegd niet zonder haar salaris te kunnen. Onlangs concludeerde de parlementaire onderzoekscommissie ‘Vrouwen in het strafsysteem’ dat vrouwen zwaarder door korte celstraffen worden getroffen dan mannen. Staatssecretaris voor Gevangeniszaken Rory Stewart heeft gezegd voortaan alleen korte celstraffen te willen voor gewelds- of zedendelicten. Onasanya kreeg steun uit onverwachte hoek toen de brexiteer Daniel Hannan zei dat ze geen cel verdient, maar wel uit het Lagerhuis moet stappen.

De hoofdaanklager, echter, overweegt de celstraf te verlengen omdat de rechter te mild zou zijn geweest.