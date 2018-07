Laatste zes sekteleden verantwoordelijk voor sarin-aanslag Tokio opgehangen

In Japan zijn vandaag de laatst zes leden van de Aum-sekte terechtgesteld. De mannen zijn opgehangen, bericht tv-zender NHK. Officiële bevestiging is er voorlopig niet. NHK zegt dat het wachten is op een verklaring van Justitie.