Laatste staat overstag, abortus nu legaal in heel Australië

Vrouwen demonstreren voor het recht op abortus in Australië. Beeld EPA

New South Wales staat abortus tot 22 weken toe. Latere afbreking van de zwangerschap is ook mogelijk, mits twee dokters daarmee instemmen.

De wetshervorming kon rekenen op flinke tegenstand uit de conservatie hoek. Politici waren bezorgd over abortus in een later stadium van de zwangerschap. Zij voerden daarbij persoonlijke geloofsovertuigingen aan. Voorstanders van de wet noemden de voormalige regelgeving juist ‘archaïsch’; in New South Wales stond een gevangenisstraf tot wel tien jaar voor zowel het ondergaan als uitvoeren van een abortus. De beëindiging van een zwangerschap was alleen toegestaan als de zwangerschap de gezondheid van de vrouw in gevaar bracht.

Uiteindelijk werd de nieuwe wet, met een aantal aanpassingen die op de valreep werden goedgekeurd om enkele conservatieve stemmers gerust te stellen, aangenomen met 26 stemmen voor en 14 stemmen tegen. Dat meldt de BBC.

In New South Wales, gelegen aan de oostkust van Australië, wonen meer dan 7 miljoen mensen. De hoofdstad van de staat, Sydney, is de grootste stad van het land.