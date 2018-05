Laatste poging tot identificatie van onbekende Nederlandse oorlogsslachtoffers

Foto ANP

Het speciale team maakt gebruik van zogenoemd verwantschapsonderzoek. Van die techniek wordt steeds vaker gebruik gemaakt. Zo werden de coldcases van Marianne Vaatstra, Nicky Verstappen en Milica van Doorn met gebruik van DNA-onderzoek heropend. Nu wordt de techniek dus ook gebruikt om personen die al meer dan zeventig jaar zijn overleden toch nog te kunnen identificeren.

Naast het onderzoek naar het DNA van de slachtoffers worden ook fysieke kenmerken zoals het gebit, lengte, leeftijd en de doodsoorzaak onderzocht. Daarmee kan vaak een goed profiel van iemand worden geschetst maar voor de identificatie blijft het noodzakelijk dat mogelijke nabestaanden van de slachtoffers zich melden en hun DNA afgeven.

In Nederland liggen naar schatting nog zeker zesduizend onbekende oorlogsslachtoffers. De 103 slachtoffers in Loenen vormen dus slechts een klein deel daarvan. Maar de erebegraafplaats is voor dit onderzoek uitgekozen omdat er al een aantal gegevens over de slachtoffers bekend is. Zo weten de onderzoekers dat er onder andere soldaten en burgers liggen die zijn omgekomen bij gevechten op de Waalsdorpervlakte en tijdens Duits gevangenschap.

De al beschikbare gegevens over de onbekende doden moeten het gemakkelijker maken nabestaanden te vinden. De Koninklijke Landmacht doet daarom een specifieke oproep aan nabestaanden van burgers die tijdens de gedwongen tewerkstelling of tijdens gevangenschap in Duitsland zijn omgekomen. ‘Wij hopen dat door die informatie zich meer mensen melden’, aldus een woordvoerder van de landmacht.

In 2009 werd al een eerdere poging gedaan om onbekende oorlogsslachtoffers door middel van verwantschapsonderzoek te identificeren. Van de 27 slachtoffers die toen werden onderzocht zijn er vooralsnog zes geïdentificeerd. ‘Maar toen hebben zich relatief weinig mensen gemeld’, zegt de woordvoerder. Voor verwantschapsonderzoek is het belangrijk dat vooral directe familieleden zich melden. Dat zijn bijvoorbeeld broers, zussen of kinderen van de slachtoffers. Ook kleinkinderen kunnen zich melden, al is de kans op een perfecte match dan iets kleiner.

Dinsdag wordt de eerste van de graven geopend. De rest van graven volgen de komende maanden. Het identificeren van de overledenen kan uiteindelijk zelfs meerdere jaren in beslag nemen. Na het onderzoek zullen de stoffelijke resten worden herbegraven op de erebegraafplaats, hopelijk voorzien van een steen met naam.