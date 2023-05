Laatste kans voor ondernemers met coronaschuld bij de Belastingdienst: op 13 juni valt het doek

Staatssecretaris Van Rij van Financiën op het Binnenhof. Beeld ANP - Robin Utrecht

Dat schrijft staatssecretaris Van Rij (Financiën) aan de Tweede Kamer. Een deel van de Kamer vreest duizenden faillissementen zodra de Belastingdienst doorbijt. Maar daar is niks aan te doen, stelt Van Rij: wie nu nog niet kan betalen, heeft kennelijk geen levensvatbare onderneming. ‘Het met overheidssteun in stand houden van niet-levensvatbare bedrijven is niet alleen ondoelmatig, maar vanuit macro-economisch perspectief zelfs schadelijk. Het verstoort de concurrentieverhoudingen en in de huidige krappe arbeidsmarkt kunnen productiemiddelen, zoals arbeid, elders efficiënter worden ingezet.’

Om bedrijven tijdens de coronacrisis financieel overeind te houden, konden ze uitstel van belasting aanvragen. In totaal vroegen bijna een kwart miljoen ondernemers uitstel aan. Samen hebben zij een schuld van 16 miljard euro.

Sinds oktober 2022 is er een regeling om het geld alsnog te betalen. Binnen vijf jaar moet de schuld dan naar de Belastingdienst zijn overgemaakt. Wie dat niet redt, mag er nog twee jaar langer over doen. Ook is het mogelijk een betalingspauze van een halfjaar aan te vragen, maar dan moeten de betrokken ondernemers nu dus wel zelf in actie komen.

Geen enkele aflossing

Veruit het grootste deel is sinds oktober begonnen met terugbetalen, maar een groep van 60 duizend ondernemers heeft nog geen enkele aflossing gedaan en loopt inmiddels zes termijnen achter op de betalingsregeling. Velen zijn bovendien onbereikbaar voor de Belastingdienst en reageren niet op de oproepen om zich te melden voor een gesprek over hun situatie.

Het gaat veelal om kleine ondernemingen en zzp’ers, vaak met niet al te grote belastingschulden. Van de 60 duizend ondernemers die nog geen enkele aflossing hebben gedaan, hebben er bijna 33 duizend een schuld onder de 10 duizend euro. ‘Het gaat hier om een schuld die in reguliere omstandigheden niet direct tot betalingsproblemen zou moeten leiden’, aldus Van Rij. Hij vermoedt dan ook dat er in veel gevallen meer aan de hand is: 36 procent van de niet-betalers kampte ook voor de pandemie al met betalingsachterstand. Een groot deel van deze groep heeft bovendien ook ná corona nieuwe achterstanden opgelopen.

De ondernemers krijgen nog tot 13 juni de tijd om zich te melden. Daarna start de Belastingdienst daadwerkelijk met het intrekken van de betalingsregelingen en wordt begonnen met dwanginvordering. Om te voorkomen dat mensen onnodig failliet gaan, trekt een groep van honderd deurwaarders momenteel door het land om bezoeken af te leggen. Zij vragen naar de reden van de betalingsachterstand en naar de hulpvraag van de ondernemer.

Vanaf eind mei begint het ministerie daarom een campagne, met behulp van gemeenten, de Kamer van Koophandel, uitkeringsinstantie UWV en de brancheorganisaties, in een laatste poging mensen te bereiken. Details over de vorm van deze campagne geeft Van Rij niet. ‘Niet alleen de ondernemer, maar ook zijn directe omgeving (partner, familie) wordt aangespoord om contact op de nemen met bijvoorbeeld een adviseur van de Kamer van Koophandel of de Belastingdienst als er sprake is van betalingsproblemen’, kondigt hij wel aan.