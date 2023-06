Laatste kans voor de Eurostar: partijen zoeken ‘onafhankelijk consultant’ om te voorkomen dat trein uitvalt

De terminal van de Eurostar bij station Amsterdam Centraal. Volgens reizigersorganisatie Rover was het al vijf jaar bekend dat de Eurostar in de knel zou komen tijdens de werkzaamheden bij het station. Beeld Dingena Mol / ANP

Groot was de ophef, toen twee weken geleden bekend werd dat de populaire trein tussen Amsterdam en Londen vanaf juni 2024 gedurende zeven tot elf maanden niet kan rijden. Dit in verband met een grootschalige verbouwing van station Amsterdam Centraal. Het station gaat op de schop, en dat geldt ook voor de terminal waar de veiligheidsscreening plaatsvindt en de douanepost staat.

Reizigersorganisatie Rover noemde het besluit ‘ongehoord’. ‘Een populaire trein moet groeien en bloeien, die ga je niet snoeien.’ Ook het Amsterdamse stadsbestuur reageerde hoofdschuddend. Vervoerswethouder Melanie van der Horst (D66) noemt het ‘niet uit te leggen dat zo’n belangrijke treinverbinding zo lang wegvalt. Zeker nu we proberen de trein aantrekkelijker te maken om het aantal korte vluchten terug te dringen.’

Over de auteur

Ashwant Nandram is economieredacteur van de Volkskrant. Hij schrijft veel over de luchtvaart en het spoor. In 2020 won hij de journalistiekprijs de Tegel.

Woensdagmiddag hielden alle partijen een spoedberaad – niet in een Haagse vergaderzaal, maar in de stationshal van Amsterdam Centraal. ProRail-directeur John Voppen, commercieel directeur van de NS Tjalling Smit, Eurostar-coo Amar Chaabi en vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakten een wandeling door het station. De hoogwaardigheidsbekleders hoopten toch een optie te vinden waardoor de treinverbinding kan blijven rijden.

Dat is niet direct gelukt. Bij wijze van allerlaatste kans, en op aandringen van Eurostar, gaan de partijen nu op zoek naar een ‘onafhankelijk consultant’. Die gaat nog één keer alle opties afwegen. Wie de consultant wordt, is nog niet bekend, die moet namelijk nog worden gezocht.

Onzekerheid

Of dat ditmaal wel tot een nieuwe oplossing gaat leiden, is zeer onzeker. Volgens spoorbeheerder ProRail, die verantwoordelijk is voor de stationsrenovatie, is er simpelweg geen ruimte om te boel te verbouwen én open te blijven. ‘Soms omdat je dan niet kunt bouwen, soms omdat het onveilig is.’ Dat was ook de conclusie van adviesbureau Studio Bereikbaar, dat een adviesrapport schreef over kwestie. Adviseurs concludeerden dat bij het langer openhouden van de terminal ‘zowel de veiligheid voor de reiziger als de veiligheid van de bouwvakkers (...) niet kan worden gegarandeerd’.