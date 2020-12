Laatste horde verhuizing Tweede Kamer lijkt genomen; tijdelijk gebouw kan coronaproof

De nieuwe plenaire zaal in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken waar tijdelijk de Tweede Kamer wordt ingericht. Beeld ANP

De trappen in het tijdelijke Kamergebouw, het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Haagse Bezuidenhoutseweg, worden met spatschermen in tweeën gedeeld, om stijgend en dalend verkeer te scheiden. Ook in de gangen komen spatschermen. Deuren worden van automatische openers voorzien om handcontacten te voorkomen. In- en uitgaand verkeer wordt in het nieuwe onderkomen over verschillende verdiepingen geleid.

De liften in het gebouw mogen niet gebruikt worden voor verplaatsingen tot aan de de derde verdieping en de roltrappen gaan tot tien uur ’s morgens alleen omhoog. Bovendien moet een toegangsdeur worden verbreed. Volgens de bureaus Drees & Sommer en Theateradvies bv is met die ingrepen en de nodige voorlichting het gebouw B67 geschikt om in coronatijden te gebruiken.

Het vervolgonderzoek was nodig omdat de Kamer bij monde van voorzitter Khadija Arib grote twijfels had of het gebouw, dat B67 wordt genoemd, wel ruim genoeg was om te gebruiken zolang coronamaatregelen gelden. Een eerder onderzoek was in oktober volgens de Kamer niet overtuigend.

Intussen loopt nog een ander onderzoek dat alsnog twijfel over de verhuizing kan zaaien. Het presidium van de Tweede Kamer gaf opdracht tot een ‘quick-scan’ om te onderzoeken of een gefaseerde verbouwing niet toch mogelijk zou zijn. Bij een renovatie in fasen kan de Tweede Kamer worden verbouwd zonder te verhuizen. In een eerder stadium was al besloten om dat niet te doen, omdat dit aanzienlijk meer kosten met zich meebrengt. De uitkomst van de quick-scan wordt voor Kerstmis verwacht.

Bij een technische briefing vorige week klaagden Kamerleden over het gebrek aan inspraak bij de verbouwing. Het Rijksvastgoedbedrijf is opdrachtgever, de Tweede Kamer heeft als gebruiker alleen een stem als het gaat om de kwaliteit van tijdelijk onderkomen en renovatie. Bij de kosten en het tijdspad staat de Kamer buitenspel. Dat leidt al enkele jaren tot een volgens alle betrokkenen zeer ingewikkelde besluitvorming rond de renovatie.

De komende weken zijn cruciaal voor zowel verhuizing als renovatie. Dan moet de Tweede Kamer een oordeel vellen over de resultaten van het vervolgonderzoek. Is dat positief, dan vormt de sleuteloverdracht een onomkeerbaar moment. Voor Kerstmis wordt ook het voorontwerp voor de gerenoveerde Tweede Kamer openbaar gemaakt. Een eerder ontwerp werd afgekeurd, en architect Ellen van Loon werd aan de kant gezet omdat haar ontwerp te luxe zou zijn.

De renovatie moet in de zomer van volgend jaar beginnen en duurt volgens planning 5,5 jaar.