Laatste Democratische senator staakt verzet: is er nu eindelijk een meerderheid voor investeringsplan Biden?

Democratische senator Kyrsten Sinema, geflankeerd door haar Republikeinse collega Mitt Romney. Beeld ANP

Er waren een aantal concessies nodig om Sinema, vertegenwoordiger van de staat Arizona, mee te krijgen. Zo is een belastingverhoging voor rijke investeerders ter waarde van 14 miljard dollar geschrapt. Financiële steun om de gevolgen van droogte te bestrijden, waar het droge Arizona van zal profiteren, is juist toegevoegd. Biden heeft het pakket, met meer dan 400 miljard dollar aan uitgaven, hard nodig om zijn verkiezingsbeloften waar te maken.

Het plan, de Inflation Reduction Act of 2022, omvat onder meer grootschalige belastingvoordelen om de productie van duurzame elektriciteit te stimuleren. Met overheidssubsidies moeten de kosten van gezondheidszorg omlaag worden gebracht. Tegelijkertijd wil de regering van Biden het begrotingstekort met 300 miljard dollar terugbrengen, onder meer met belastingverhogingen voor grote bedrijven.

Om het pakket erdoor te krijgen, kan Biden de steun van geen enkele Democratische senator missen. De Republikeinen hebben namelijk exact de helft van de zetels in de Senaat in handen, en zij zullen hoe dan ook tegen stemmen. Ze hekelen de belastingverhogingen en vinden de uitgaven veel te groot. Alleen als alle Democraten voor stemmen, kan de Democratische vicepresident Kamala Harris de doorslaggevende stem uitbrengen en wordt het voorstel aangenomen.

Dwarsliggers

Eigenlijk had Biden een nog veel groter pakket voor ogen dat 3,5 biljoen dollar zou kosten, de Build Back Better Act. Maar daar gingen Sinema en haar collega Joe Manchin uit West-Virginia voor liggen. Toen de twee dwarsliggende Democraten ook niet akkoord gingen met een afgeslankt pakket van 2 biljoen, dreigde de kwestie uit te monden in een grote nederlaag voor Biden. Die heeft zijn kiezers immers beloofd grote stappen te zetten op gebied van klimaat en sociale ongelijkheid.

Twee weken geleden sloten Manchin en de Democratische leiders onverwachts toch een deal, met een verder afgezwakt pakket als resultaat. Nu ook Sinema na een paar extra aanpassingen tevreden lijkt, verwacht de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, voldoende stemmen te hebben. De afgelopen dagen heeft hij ‘veel productieve gesprekken’ met fractiegenoten gevoerd, schrijft hij een verklaring.

Biden, die kampt met historisch slechte populariteitscijfers, kan wel een beetje succes gebruiken. De opiniepeilingen duiden erop dat de Democraten bij de tussentijdse verkiezingen, aanstaande november, de meerderheid kwijtraken in zowel de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden. De onvrede is mede het gevolg van de sterk stijgende prijzen. Het is dan ook geen toeval dat het nieuwe investeringspakket verwijst naar inflation reduction (inflatievermindering).

Wat de president betreft kan het plan niet snel genoeg worden aangenomen. ‘Neem dit voorstel aan. Zorg dat het op mijn bureau terecht komt. Neem het aan voor het Amerikaanse volk’, reageerde hij. Volgens hem zijn de miljardeninvesteringen ‘de grootste investering in de geschiedenis om klimaatverandering te bestrijden’ en zullen ze meer banen creëren en lagere energiekosten opleveren.

Volgens Schumer kan de Senaat dit weekend al stemmen over het nieuwe voorstel, dat zaterdag in zijn geheel wordt gepubliceerd. Vervolgens zou het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten in de meerderheid zijn, zich er volgende week over kunnen buigen.