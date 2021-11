Laatste dagen van Utrechts festival Le Guess Who vallen mogelijk in het water. ‘Je voelt een zwaard van Damocles hangen’

Publiek bij het internationaal muziekfestival Le Guess Who in 2018. Beeld Ben Houdijk

Vrijdagmiddag gaat Le Guess Who weer verder. Tijdens de persconferentie van vanavond staan verscheidene optredens gepland. Denk je dat mensen die persconferentie met een schuin oog zullen volgen?

‘Het Nederlandse gedeelte van het publiek zal wel even op zijn telefoon kijken, verwacht ik. Maar het buitenlandse deel zal eerder denken: waar gaat dit allemaal over? Die mensen volgen de Nederlandse media niet zo. Ik denk dat de verhouding ongeveer fiftyfifty is. Normaal gesproken zijn er meer buitenlanders, maar ook dit jaar zie ik veel Fransen, Amerikanen en Britten.

‘Ik heb niet het idee dat veel bezoekers denken dat vandaag de laatste dag is. Zelf heb ik dat angstige gevoel wel. Le Guess Who is zo’n bijzonder festival. Vorig jaar kon het niet doorgaan. Het is zo mooi om nu weer met al die mensen in de zaal te zitten. Toch voel je een zwaard van Damocles boven het festival hangen.

‘De organisatie zou de persconferentie eigenlijk live in de grote zaal moeten uitzenden. Die nieuwe maatregelen zijn zo bepalend voor dit festival. Tegelijkertijd wil je ook niet de magie doorbreken, door ineens Rutte het podium te geven.

‘Eigenlijk hebben we nog geen idee. Op het moment lijken de theaters, waar poppodia ook onder vallen, de dans te ontspringen. Maar Le Guess Who zou ook als evenement gezien kunnen worden. Wat moet er allemaal gebeuren als zaterdag het doek valt? Moeten kaarthouders de helft van hun entreegeld gerestitueerd krijgen? En wat moet je met alle Amerikaanse en Egyptische bands die nog onderweg zijn naar Utrecht?

‘Je vraagt je ook af hoe je dit festival zou kunnen organiseren zonder horeca. Je kunt niet de hele avond duizenden mensen in de zaal hebben die niet eens een Spa rood of biertje kunnen kopen.’

Wat voor festival is Le Guess Who eigenlijk?

‘Het begon ooit als een festival om de Canadese pop in het zonnetje te zetten. Inmiddels is het een groot internationaal festival, met veel jazz, wereldmuziek en pop uit verre windstreken. Zelfs Amerikaanse media, van The New York Times tot de Financial Times, sturen verslaggevers hiernaartoe.

‘De organisatie wil dat bezoekers niet naar het programmaboekje kijken, maar zich laten meeslepen door wat er in de zalen te zien is. Er is geen echte headliner: het publiek komt niet voor één grote naam. Je kunt van een soefizangeres met raga’s in de grote zaal van Tivoli Vredenburg naar een ambientkunstenaar in de Jacobikerk, en daarna naar een keiharde freejazzband in de popzaal Ronda. Je wordt meegevoerd door al die genres. De algemene deler is dat de muziek betoverend is.’

Met wat voor coronaregels heeft Le Guess Who momenteel te maken?

‘Het festival stopt natuurlijk om middernacht. Rond die tijd is iedereen net in een soort roes terechtgekomen, maar dan is het opeens klaar. Andere jaren kon je nog tot vier uur doorzakken, maar nu sta je gewoon buiten.

‘Bij andere edities zaten de zalen altijd stampvol. Nu mag je bij een driekwart bezetting de zaal al niet meer in. De eerste keer dat je ergens naar binnengaat, moet je bovendien je coronapas laten zien. Dan krijg je een bandje, iedere dag in een andere kleur. Bij andere locaties hoef je daardoor niet steeds opnieuw je telefoon te laten zien. Dat werkt heel goed. Je staat een keer in de rij, maar de rest van de avond kun je vrij doorlopen.’

Heeft de festivalorganisatie al op de gelekte plannen gereageerd?

‘Nee. Donderdagochtend probeerde ik de organisatie al te bereiken, om te vragen wat ze van plan is, maar ze wilde nog niks zeggen. Aan de ene kant begrijp ik dat wel. Op het kabinetsbesluit speculeren is niet handig. Onder mensen die nog willen komen, kan dan onrust ontstaan.

‘Aan de andere kant vond ik het ook wel vervelend. Ze zouden ook een verwachting kunnen uitspreken. Ik kan me voorstellen dat er bandjes in Vancouver zijn die twijfelen of ze wel moeten afreizen. Ik had wel willen weten wat de organisatie dan tegen hen zegt.

‘Achter de schermen is er vast paniek. Ik kan me niet voorstellen dat ze doen alsof er niks aan de hand is en rustig de persconferentie afwachten. De organisatie liet al wel weten in gesprek te zijn met de gemeente en andere instanties. Zodra ze meer weten, melden ze dat, is het mantra.

‘Ik zit ook de hele tijd te puzzelen. Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Voor ons is dat nog te doen, maar voor de organisatie – met al die buitenlandse acts die nog onderweg naar Utrecht zijn – is het afgrijselijk. Je weet niet of die bands zaterdag kunnen spelen. Dat is een wankele basis om de laatste twee festivaldagen te organiseren. Ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt.’

Jij bent vandaag in ieder geval weer van de partij?

‘Ja, zeker. Ik stort me vol op het programma. Normaal gesproken ben ik al bang om ergens een bijzondere Japanse volkszangeres te missen, maar nu heb ik dat gevoel helemaal. Met Gijsbert Kamer, de collega met wie ik Le Guess Who versla, heb ik een strak programma samengesteld, zodat we zo veel mogelijk meepikken. Allebei hebben we nog vijf à zes grote concerten op het programma staan. Het zou zomaar de laatste dag kunnen zijn.