‘Laat toeslagenaffaire een les zijn bij beleid kunstmatige intelligentie’

Corien Prins: ‘Er moet altijd menselijke controle zijn.’ Beeld Ivo van der Bent

Het is een lijvig rapport dat de WRR op verzoek van het kabinet heeft geschreven over kunstmatige intelligentie (AI). De vijfhonderd pagina’s met analyses en aanbevelingen worden vandaag aangeboden aan minister Blok van Economische Zaken. Het kabinet zal over een paar maanden met een reactie komen.

Aan de aanbevelingen (zie kader) ligt de constatering ten grondslag dat de overheid het digitale domein nog altijd niet serieus genoeg neemt. Een gesprek met Corien Prins, hoogleraar recht en informatisering aan de Universiteit van Tilburg en sinds 2017 voorzitter van de WRR.

Dit is het zesde rapport dat de raad sinds 1998 heeft gepubliceerd over digitalisering. Is er een rode draad?

‘De terminologie veranderde in de loop der tijd, maar ik zie toch ook de nodige overeenkomsten. Zo schreef de WRR al in 1998 over het gevaar van symptoombestrijding. En tien jaar geleden al schreven we over de verkeerde aanname om technologie als iets neutraals te zien en als iets wat buiten de samenleving ligt. Helaas is het nog steeds nodig deze punten naar voren te halen.’

Want?

‘Omdat keer op keer blijkt dat de digitalisering van onze samenleving niet of onvoldoende politiek wordt gemaakt. De overheid laat het op zijn beloop. Neem de toeslagenaffaire. Dat is niet zozeer een probleem met al dan niet goed werkende algoritmes. Nee, het gaat erom dat de overheid ziet dat de effecten van geautomatiseerde beslissingen bijzonder ingrijpend kunnen zijn voor mensen. Je kunt je niet verschuilen achter technologie. Er moet altijd menselijke controle zijn.’

Dit ligt toch voor de hand?

‘Ja, maar het gebeurt niet. Het begint al bij ambtenaren. Vroeger gingen ze op cursus, maar dat gebeurt niet meer. Dus het is logisch dat zij de implicaties van iets ingewikkelds als AI niet snappen en dus onvoldoende tegenwicht bieden. Niet voor niets is een van onze aanbevelingen de vaardigheden te vergroten van mensen die met AI-systemen werken.’

Ook in dit rapport snijdt u het thema cybersecurity aan. Deze week was er weer een grote ransomwareaanval, bij de Mediamarkt. Het probleem lijkt alleen maar groter te worden.

‘Helaas is dat zo. Niet alleen de grote techbedrijven, ook criminelen weten de mogelijkheden van AI steeds beter te benutten. De oplossing ligt deels in samenwerken, over de landsgrenzen heen. Dat gebeurt te weinig. Sterker nog: zelfs binnen onze eigen landsgrenzen kan waardevolle informatie over digitale dreigingen nog veel te weinig worden gedeeld door het Nationaal Cyber Security Center.’

U schrijft dat parlementariërs hun controletaak alleen kunnen vervullen als ze voldoende middelen en kennis hebben. Dat is nu niet het geval?

‘Op dit punt niet nee. Nog altijd wordt technologie gezien als iets voor de ict-afdeling. Terwijl AI laat zien hoezeer techniek ingrijpt in onze samenleving. Hoe groot mag de rol van AI zijn? Daar moet je strategisch over nadenken. Dat mis ik. Het gevolg is ad-hocbeleid. Er dient zich een probleem aan en daar vindt de politiek dan iets van. De overheid moet zich niet alleen richten op acute vraagstukken, maar een strategische langetermijnvisie ontwikkelen. Het gaat er namelijk om hoe we onze samenleving willen inrichten.’

De VS en China zijn oppermachtig op het gebied van AI. Hoeveel heeft een klein land als Nederland daarover te zeggen?

‘Op veel terreinen zijn de kaarten nog helemaal niet geschud en is nog een wereld te winnen. Denk aan landbouw, onderwijs, zorg. Wacht niet af wat voor wetten er uit Brussel komen, denk zelf actief mee over standaarden zodat deze systemen naar onze wensen worden ingericht, dat de privacy goed geregeld is, dat er menselijke controle is op ongewenste uitkomsten van algoritmes, en ga zo maar door.’

Tot slot: hoort u bij de techoptimisten of -pessimisten?

‘Een tijdje terug was er ongelofelijk veel optimisme over de mogelijkheden van AI. Zo zou AI leiden tot minder seksisme en discriminatie bij werving van personeel. Later bleek dat onze vooroordelen juist konden worden versterkt door die systemen. Inmiddels slaat de slinger de andere kant op. Maar dat is nu juist waar we vanaf moeten. Houd op met reageren op incidenten en ontwikkel strategisch beleid. Laat de toeslagenaffaire daarbij een les zijn.’