‘Laat goedwillende vakantiegangers zoals wij niet hoeven liegen om getest te worden’

‘Toen we weggingen was er nog niets aan de hand, maar op dag vijf van onze vakantie kreeg Mallorca plotseling code oranje. We lagen die ochtend op het strand, het bericht kwam binnen in onze groepsapp. Al snel zagen we iedereen om ons heen op zijn mobiel kijken en met elkaar overleggen. De Duitse toeristen werden allemaal gerepatrieerd, ons hotel raakte in korte tijd half leeg.

‘Onze vakantiebestemming hadden we zorgvuldig uitgezocht: we kozen voor Mallorca want op een eiland zou het aantal besmettingen vanwege de geïsoleerde ligging minder snel oplaaien, dachten we. Het was ook niet de bedoeling om te gaan feesten, we zochten het gevaar niet op. We hadden een hotel aan het strand, een beetje weg van de drukte, en alle vijf een stapel mondkapjes mee, die we daar op straat voortdurend op hadden.’

‘Geen paniek, mailde onze touroperator bij het nieuws over code oranje, als we naar huis wilden dan kon dat, maar we mochten ook gewoon onze vakantie afmaken. We besloten te blijven, hoewel het toeristenseizoen er daar met code oranje wel op zat. We gingen naar het strand, ’s avonds wat eten en dan naar bed.

‘We wisten dat we bij thuiskomst tien dagen in quarantaine moesten, en dat was voor ons allemaal een probleem. Een paar vrienden hebben een vaste baan, die zouden niet naar hun werk kunnen. Ik ben zzp’er en dan is onzekerheid over een besmetting ook niet handig. Een van ons zou twee dagen later met zijn vriendin op vakantie gaan en wilde zeker weten dat hij gezond was. Dus we hadden onze hoop gevestigd op de testlocatie op Schiphol. Als we onszelf daar nou meteen konden laten onderzoeken, dan wisten we snel waar we aan toe waren en konden we ook een eventueel risico beperken.

Teststraat Schiphol blijft ’s avonds dicht, ook al landen dan duizenden risicoreizigers

De teststraat op Schiphol blijft voorlopig ’s avonds dicht, ook nu het aantal vluchten uit coronarisicogebied fors is toegenomen. Dat meldt een woordvoerder van GGD Kennemerland, dat de coördinatie over de teststraat voert. ‘Wij hebben nog geen verzoek gehad langer open te gaan.’

Briefje

‘We zijn donderdag aan het einde van de middag geland, en meteen met zijn vijven vanuit aankomsthal 1 naar de andere kant van het vliegveld gelopen. Om half zeven stonden we voor de teststraat, hing er een briefje dat ze maar tot zes uur open zijn. Alsof dat virus zich aan kantoortijden houdt.

‘De dag erna heb ik gebeld met de GGD om een afspraak te maken. Ik wist wat ik moest zeggen. Een van mijn vrienden had al vanaf Mallorca contact met de GGD gezocht. Hij kreeg te horen dat hij zonder klachten niet kon langskomen. ‘Maar ik zit in een gebied met code oranje’, had hij gezegd. Dat was geen geldige reden. Dus ik heb, net als mijn vrienden, de zaak een beetje aangedikt, gezegd dat ik verkouden was en hoestte en toen kon ik dit weekend alsnog worden getest. Het was prima geregeld, ik stond na 5 minuten weer buiten en maandag kwam de uitslag: geen corona. Ook mijn vakantievrienden bleken geen van allen besmet.

‘Ik ben nog even voorzichtig, ik weet dat de incubatietijd een week kan zijn, dus ik zit zoveel mogelijk binnen, boodschappen bestel ik online. Maar nu kan ik tenminste wel even buiten hardlopen. En mijn huisgenoot geruststellen.

‘Als er zoveel besmettingen Nederland binnenkomen via terugkerende toeristen, waarom wordt het reizigers uit risicogebieden dan niet wat makkelijker gemaakt? Zet op Schiphol wat extra personeel in, kijk hoeveel en wanneer de vluchten aankomen uit landen of gebieden met code oranje en test zoveel mogelijk passagiers. Dat extra werk valt eenvoudig te plannen. En laat goedwillende vakantiegangers zoals wij niet hoeven liegen om duidelijkheid te krijgen.’