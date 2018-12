Laagvliegverbod boven Oostvaardersplassen tijdens hertenjacht komende week

Een edelhert in de Oostvaardersplassen. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Het gaat om een tijdelijk verbod voor zeer laag vliegen, tot 150 meter hoogte, blijkt uit de zogenoemde Notam (notice to air man) die op dit moment in Nederland van kracht is. Het ministerie van Defensie heeft dat verbod afgevaardigd op verzoek van de politie Midden-Nederland, bevestigt een politiewoordvoerder. ‘We hebben een analyse gemaakt van de bedreigingen voor de openbare orde, de komende tijd. En dit is een van de maatregelen die daaruit voortvloeit.’ Het vliegverbod loopt van maandagochtend tot dinsdag 18 december en is in die periode elke dag tussen half zeven en vier uur van kracht.

Voor welke dreigingen uit de lucht de politie precies vreest - drones, helikopters, vliegtuigen met spandoeken - wil de woordvoerder niet zeggen. ‘Dat zou een beetje dom zijn, natuurlijk.’ Ook over de andere ‘zichtbare en onzichtbare’ maatregelen die van kracht zijn om mogelijke verstoring van de jacht door actievoerders te belemmeren doet de politie geen mededelingen.

Afschieten

Afgelopen week bepaalde de bestuursrechter definitief dat Staatsbosbeheer mag beginnen met het afschieten van in totaal 1.800 edelherten. Dit na hoog oplopende discussies, protesten en juridische procedures van actievoerders die woedend zijn over het preventief afschieten van de herten. Eerder was het beleid om alleen dieren af te schieten die in de winter zo verzwakte dat zij op punt van sterven stonden. Maar ook daartegen bestond groot protest van dierenliefhebbers die het uithongeren van de grote grazers inhumaan vinden en begonnen met bijvoederen.