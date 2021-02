Laagste aantal besmettingen sinds 29 september

Een automobilist wordt getest op corona in de teststraat in Roosendaal. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Als de hele afgelopen week in ogenschouw wordt genomen zit het aantal besmettingen met 4.102 gemiddeld per dag nog net wel in de categorie ‘ernstig’.

Het aantal coronabesmettingen daalde deze week met 19 procent naar 28.713. Een week eerder daalde het aantal positieve testresultaten op weekbasis met 9 procent. In heel Nederland zijn 165 besmettingen per 100 duizend inwoners per week geregistreerd.

Het RIVM meldt vandaag 3.280 nieuwe besmettingen, gisteren 3.714. Dit is het is laagste aantal meldingen op een dag sinds 29 september. Op maandag worden doorgaans minder besmettingen gemeld omdat minder mensen zich laten testen in het weekend.

De dalende cijfers bij de besmettingen geven een gunstiger beeld dan de rapportage van het OMT dit weekeinde. In het 98ste advies van het OMT wordt vooral gewaarschuwd voor de snelle opmars van de Britse virusstam B117. In de meest recente week 2 van januari lag het aantal besmettingen met deze variant op 19,8, waar een week eerder dit percentage pas 8,6 procent bedroeg. Volgens het OMT kan deze ontwikkeling er toe leiden dat binnen afzienbare termijn het aantal besmettingen weer gaat oplopen.

De geregistreerde besmettingen lopen deze week terug in alle veiligheidsregio’s. In de regio IJsselland daalden de besmettingen met 40 procent naar 127 per 100 duizend inwoners, de grootste afname op weekbasis. Nog maar 2 veiligheidsregio’s melden meer dan 250 besmettingen per 100 duizend inwoners, waarbij risiconiveau ‘Zeer ernstig’ geldt.

Deze week zijn 446 sterfgevallen geregistreerd, vorige week waren dit er 523. Vandaag meldde het RIVM 27 overledenen, gisteren 40.