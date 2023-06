Laag Nederlands vaccin-vertrouwen is uniek in Europa, inentingen belangrijke rol in halvering kindersterfte

Baby op het consultatiebureau voor de vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond. Beeld Arie Kievit

Lagere Nederlandse vaccinatiegraad volgt op daling in vertrouwen

De daling van de vaccinatiegraad onder Nederlandse kinderen is mede het gevolg van een fors teruglopend vertrouwen in inentingen, dat uitzonderlijk is in West-Europa. Het aandeel Nederlanders dat vertrouwt op de veiligheid van één van de belangrijkste basisvaccinaties, die prik tegen bof, mazelen en rode hond (BMR), is sinds 2018 gedaald van 86 naar 79 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Unie. De vaccinatiegraad van de BMR-prik daalde in dezelfde periode van 93 naar 89 procent.

Tijdens een meting in 2020, op het moment dat de coronavirus Europa platlegde, was het vertrouwen zelfs nog iets lager: 76 procent. In de leeftijdsgroep van jonge ouders, 18 tot 35 jaar, is het vertrouwen daarna nog verder gedaald.

Nederland is een van de weinige landen in de EU waar het wantrouwen al groeide vóór de pandemie. Gemiddeld steeg het Europese vertrouwen in de basisprik tussen 2018 en 2020 nog behoorlijk. Afgelopen jaren zijn lidstaten wel iets sceptischer geworden, maar dit geldt voornamelijk voor Oost-Europese landen. In nagenoeg alle West-Europese landen zijn inwoners juist meer gaan geloven in de veiligheid van de BMR-prik.

Vaccins cruciaal in succesvolle strijd tegen kindersterfte

De wereldwijde kindersterfte is sinds 1990 meer dan gehalveerd en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is dat voor een groot deel te danken aan de opkomst van vaccins.

In 1990 stierven er nog bijna 12 miljoen kinderen die jonger waren dan 5 jaar. Hiervan overleden er 5,5 miljoen aan ziekten als mazelen, tetanus, tuberculose en meningokokken. Deze aandoeningen zijn, zeker gedeeltelijk, te voorkomen met een prik. In 2019 overleden in totaal 5 miljoen kinderen, van wie 1,5 miljoen aan dergelijke ziekten. Mede op basis van deze cijfers schat de WHO dat vaccinaties jaarlijks tussen de 3,5 en 5 miljoen levens redden, maar de organisatie erkent ook dat er nog veel valt te winnen.