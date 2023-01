Laadpaalbedrijf Alfen in mineur na negatief advies van analisten

Oplaadpunt in Amstelveen. Beeld Joris van Gennip

Volgens de analisten van de zakenbank zijn de vooruitzichten voor Alfen voor komend jaar aan het verslechteren, na een recordgroei van bijna 150 procent vorig jaar. De groei zal dit jaar indikken tot 26 procent, onder meer door de hoge elektriciteitsprijzen.

Vanwege hoge stroomprijzen is elektrisch rijden in Nederland voor veel automobilisten nu duurder dan rijden op benzine, waarvan de prijs de afgelopen maanden juist flink is gedaald. Jefferies schat dat de kosten per kilometer voor een elektrische auto nu liggen op 20 cent, terwijl een vergelijkbare auto met een verbrandingsmotor dezelfde afstand overbrugt voor 15 cent.

Elektrisch rijden komt hierdoor onder druk te staan, en daarmee de verwachte afzet van laadpalen. De analisten gaan bij hun berekeningen overigens wel uit van een hoog verbruik van vier kilometer per kilowattuur. De meeste e-auto's komen vijf kilometer ver, ook in de winter.

Toenemende concurrentie

Alfen ondervindt verder toenemende concurrentie van EVBox, dat na een dramatische periode bezig is aan een herstel. EVBox moest in 2021 vele miljoenen opzijzetten in verband met mogelijke garantieclaims. Het Franse moederbedrijf Engie heeft naar schatting een half miljard in EVBox gepompt om het overeind te houden.

De toenemende concurrentie leidt ook tot prijsdruk op laadpalen, wat de inkomsten van Alfen eveneens zal schaden, denken de analisten. Jefferies verlaagde het koersdoel van het aandeel Alfen van 100 naar 65 euro. Beleggers waren weinig enthousiast over deze berichten en het aandeel verloor in de loop van de dag 8 procent van zijn waarde, later volgde er wel enig herstel.

Het aandeel Alfen zit al langer in de hoek waar klappen vallen. Vorig najaar verloor de koers op een dag 15 procent, nadat het bedrijf een verdubbeling van de omzet had gepubliceerd, en tegelijk waarschuwde voor ‘druk op de toeleveringsketen’ en een naderende recessie. Die zou de verkoop van e-auto’s raken, en daarmee de omzet van het bedrijf uit Almere.