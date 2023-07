La Palma getroffen door grote bosbrand: huizen in as, duizenden mensen geëvacueerd

De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag geprobeerd om het vuur te blussen. Er zijn zo'n driehonderd brandweerlieden in het gebied actief. Zij krijgen hulp van 120 militairen, afkomstig van het Spaanse vasteland. Beeld AP

Het vuur, dat zaterdagochtend uitbrak nabij het dorp Puntagorda in het noordwesten van het eiland, is nog niet onder controle. De vrees bestaat dat de vlammen een nabijgelegen nationaal park bereiken. ‘De brand is uit de hand gelopen’, zegt de president van de Canarische eilanden, Fernando Clavijo, tegen de lokale omroep Radio Televisión Canaria. De oorzaak van de brand is niet bekend.

De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag geprobeerd om het vuur te blussen. Volgens Clavijo zijn zo’n driehonderd brandweerlieden in het gebied actief. Zij krijgen hulp van 120 militairen, afkomstig van het Spaanse vasteland. Ook maakt de brandweer gebruik van blusvliegtuigen.

In amper een etmaal tijd heeft de bosbrand aanzienlijke schade veroorzaakt op La Palma, dat ruim vier keer zo groot is als het waddeneiland Texel. Volgens de autoriteiten zijn zeker elf huizen getroffen. Zaterdag werden ruim 4.600 inwoners uit het gebied geëvacueerd.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Voor de bestrijding van het vuur maakt de Spaanse overheid ook gebruik van informatie van de Europese weerdienst Copernicus. Deze organisatie heeft een systeem om, mede op basis van satellieten, te monitoren hoe bosbranden zich ontwikkelen. Copernicus kan naar eigen zeggen ‘bijna in realtime’ in kaart brengen hoe het vuur zich verspreidt.

Het Canarische eiland voor de West-Afrikaanse kust kreeg nog niet zo lang geleden te maken met een andere natuurramp. In het najaar van 2021 barstte zuidelijker op La Palma een vulkaan uit. Dagenlang trok een lavastroom over het eiland naar zee. Complete dorpen werden verwoest: de lava overspoelde wegen, huizen, bananenplantages en wijngaarden.

Vanuit de Spaanse hoofdstad Madrid, hemelsbreed bijna tweeduizend kilometers verderop, krijgt La Palma steun. Koning Felipe heeft telefonisch contact gehad met Clavijo om het eiland en zijn inwoners een hart onder de riem te steken. Ook de Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zijn steun betuigd. Hij zegde Clavijo ‘alle nodige middelen’ toe om het vuur te bestrijden.

In het zuiden van Europa hadden meer landen de laatste dagen te maken met grote branden. Zo moest de Kroatische brandweer vrijdag uitrukken om een grote natuurbrand te bedwingen. In Frankrijk kwam een 19-jarige vrijwilliger bij de brandweer om het leven tijdens het blussen van een natuurbrand. In Griekenland en Italië waarschuwen de autoriteiten voor brandgevaar vanwege extreme hitte en grote droogte.