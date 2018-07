Kylie Jenner best verdienende Instagrammer

Voor Kylie Jenner is Instagram een goudmijn. Met een geschatte opbrengst van een miljoen dollar per gesponsord bericht staat de reality-tv-ster op de eerste plaats van de Instagram Rich List 2018, een lijst van de best verdienende Instagrammers wereldwijd, samengesteld door het Britse softwarebedrijf Hopper HQ.

Kylie Jenner Foto EPA

De nummer 1 van vorig jaar, popster Selena Gomez, schoof naar de tweede plaats met een gemiddelde van 800.000 dollar per bericht. Ook in de top 10 staan voetballer Cristiano Ronaldo (nummer drie met 750.000 dollar per bericht) en acteur Dwayne Johnson (nummer 6 met 650.000 dollar per bericht).

De hoogst genoemde Nederlandse Instagrammer is Nikkie de Jager, op nummer 38. Met haar beautyaccount @nikkietutorials heeft De Jager 10,6 miljoen volgers en verdient ze naar schatting zo’n 15.750 dollar per bericht dat ze plaatst voor een sponsor.

Berekening

Om de lijst samen te stellen vroeg Hopper HQ aan een selectie invloedrijke Instagrammers wat zij gemiddeld rekenen voor een gesponsord bericht. Daarnaast maakte Hopper HQ zelf een schatting op basis van openbare informatie over prijzen. In de berekening werden ook andere factoren meegenomen die bijdragen aan de waarde van een Instagramaccount, zoals de betrokkenheid van volgers en de status van de persoon los van Instagram (of ze ook beroemd zijn buiten de app).

De lijst verscheen in 2017 voor het eerst. Bij een vergelijking met de lijst van vorig jaar valt op dat de prijzen per gesponsord bericht voor de beste verdieners enorm zijn gestegen. Als nummer één van vorig jaar kon Gomez 550.000 dollar per bericht vragen, waar Jenner nu bijna het dubbele kan eisen.

Dat Jenner veel geld verdient is geen verrassing. Nieuwsmedium Forbes liet enkele weken geleden al weten dat de 20-jarige Jenner met een geschat vermogen van 900 miljoen hard op weg is een van de jongste miljardairs ooit te worden.

Vorig jaar stond Jenner nog op de vierde plek van de Instagram Rich List, terwijl haar zus Kim Kardashian de nummer twee was. Die laatste staat nu op nummer vier.