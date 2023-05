Kyiv doorstaat zestiende Russische luchtaanval in een maand tijd

Bewoners van Kyiv hebben maandagochtend hun toevlucht moeten zoeken in de metro. Velen waren net op weg naar hun werk of naar school, toen het luchtalarm afging. Beeld AFP

Terwijl Rusland het aantal luchtaanvallen duidelijk opschroeft, is Oekraïne bezig met inleidende acties voor zijn langverwachte grote tegenoffensief. Het internet gonst zondag en maandag van beelden en berichten over explosies in de door Rusland bezette kustregio bij Marioepol en Berdjansk.

Bij beschietingen zouden de nieuwe Britse Storm Shadow-kruisraketten zijn ingezet. Dat is bevestigd door de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov, die zegt dat de nieuwe kruisraketten ‘100 procent van hun doelen’ hebben getroffen.

Oekraïne voert de spanning voor het aanstaande offensief steeds verder op. Opperbevelhebber Valeri Zaloezjni spreekt in een gedramatiseerd filmpje zijn troepen moed in met de tekst: ‘Het is tijd om terug te pakken wat van ons is’. Oleksei Danilov van de Oekraïense veiligheidsraad meldt in een interview met de BBC: ‘wij zijn klaar voor het tegenoffensief’.The Guardian interviewde Mykhailo Podoljak, adviseur van president Zelensky, die meldt dat ‘de voorbereidende operaties in gang zijn gezet’.

Podoljaks woorden passen naadloos bij de berichten over explosies bij plaatsen als Marioepol, Berdjansk, Yurivka Novopetrivka en Volnovakha, allemaal aan de kust van de Zee van Azov, en allemaal ver achter de Russische linies. Podoljak zegt dat vooral aanvoerlijnen onder vuur worden genomen en munitieopslagplaatsen worden opgeblazen, als voorbereiding tot het offensief zelf. Dat komt eraan, maar vraag hem niet wanneer: ‘Het is een gecompliceerd proces, het is geen kwestie van een dag of een datum of een bepaald uur.’

Intensiteit

Wat er wordt geraakt en hoe groot de schade is, is meestal moeilijk vast te stellen. In Yurivka werden volgens een bericht van het gemeentebestuur zeker twintig Russische soldaten gedood toen het gebouw waarin ze zaten werd getroffen. Een overlijdensbericht bevestigt dat enkele dagen eerder een andere Russische basis is getroffen.

Noch Rusland, noch de Oekraïense legerleiding bevestigt de treffers echter. Duidelijk lijkt wel dat Podoljak gelijk heeft wanneer hij zegt dat ‘de intensiteit’ van de beschietingen toeneemt.

Dat kan ook gezegd worden van de Russische luchtaanvallen op Kyiv. Rusland heeft er alleen deze maand al zestien uitgevoerd. Veel effect heeft dat niet gehad. De afgelopen dagen werden tientallen raketten en drones door het Oekraïense luchtafweergeschut neergehaald. De Oekraïense hoofdstad werd bijna uitsluitend getroffen door neerstortende brokstukken van de vliegende bommen die in de lucht waren kapotgeschoten. Door die brokstukken werd één persoon gedood, en vielen er verscheidene gewonden.

Een brokstuk van een neergeschoten Russische raket is terechtgekomen op een autoweg in Kyiv. Beeld ANP / EPA

Militaire waarnemers speculeren dat Rusland de Oekraïense luchtverdediging bij Kyiv probeert vast te zetten en uit te putten. Misschien wil Moskou ook de inwoners van Kyiv ‘straffen’ omdat ze ondanks de oorlog onbekommerd doorleven. Een filmpje over de drukte in de McDonald’s in Kyiv is dezer dagen het trending bewijs daarvan.

Mogelijk probeert het Russische leger ook een zwak punt te vinden in de steeds sterkere luchtverdediging, om vervolgens vernietigend toe te slaan. The Guardian citeert een Oekraïense legerwoordvoerder die vertelt hoe de vliegtuigen, raketten en drones telkens nieuwe routes uitproberen om de verdediging te omzeilen, en hoe ze rivierbeddingen gebruiken als dekking voor de Shahed-drones.

Een zeldzaam Russisch succes is een aanval op Khmelnitskyi in West-Oekraïne op maandag. Bij een Russische aanval is daar een Oekraïense vliegbasis getroffen. Het Oekraïense regionaal militair commando heeft dat zelf bevestigd op zijn Telegram-kanaal, en dat is weer geciteerd door het Oekraïense Ukrinform. Bij de aanval zouden vijf vliegtuigen zijn uitgeschakeld. De landingsbaan die ook was beschadigd, zou weer zijn gerepareerd.