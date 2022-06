Kyiv blij met ommezwaai Nederland over kandidaat-lidmaatschap EU

Begin februari, voor de Russische inval in Oekraïne, was premier Rutte bij president Zelensky op bezoek. Beeld AFP

‘Alle Oekraïners zien hun kinderen liever in de Europese toekomst dan in het Russische verleden’, zegt Zjovka, plaatsvervangend hoofd van de presidentiële staf. In een videogesprek vanuit Kyiv vertelt Zjovka dat het daar ‘geen geheim’ is ‘dat Nederland aanvankelijk het Oekraïense verzoek niet steunde’. In de Tweede Kamer zei premier Rutte eind mei dat de kans heel klein leek dat Oekraïne nu kandidaat-lid zou worden, en dat het geen ‘politiek proces’ moest worden maar zo technisch mogelijk moest blijven, rekening houdend met de talloze voorwaarden waaraan elk land moet voldoen.

Maar nu komt het politieke gebaar er toch, zonder de voorwaarden voor toetreding te versoepelen. De zaak begon te schuiven na de aankondiging van vier EU-landen, waaronder de twijfelaars Frankrijk en Duitsland, bij een bezoek aan Kyiv dat het licht op groen stond. Toen volgde vanuit Brussel een positief Commissie-advies, waarna onder meer Nederland, Zweden, en Denemarken ook overstag gingen.

‘De voorwaarden waaraan Oekraïne moet voldoen voordat echte onderhandelingen beginnen, zijn absoluut draaglijk en meetbaar’, zegt Zjovka. ‘En Oekraïne begint niet vanaf nul, erkent de Europese Commissie. Op juridisch gebied, corruptiebestrijding, en andere gebieden hebben we al veel werk gedaan. We zijn blij dat de Commissie die vooruitgang ook beschrijft.’

Tussen beschaving en barbarij

Volgens Zjovka is kandidaat-lidmaatschap een van de drie ‘pijlers van steun’ die Europese landen Oekraïne nu kunnen geven. ‘Het brengt ons dichterbij de overwinning, zei mijn president vrijdag, want elke Oekraïner begrijpt dat onze kandidaat-status een duidelijke scheidslijn is tussen de Europese Unie en de Russische wereld, tussen beschaving en barbarij. Dat is geen overdrijving, zo voelt men dat in Oekraïne, waar nu 91 procent van de bevolking de integratie met de EU steunt.’

De andere pijlers zijn wapens en economische steun. Minister van Defensie Reznikov bedankte Duitsland en Nederland gisteren voor de aankomst van de pantserhouwitsers in Oekraïne. Volgens Zjovka komen westerse landen nu ‘echt in beweging’ met wapenleveranties. ‘Dat gebeurde helaas niet in de eerste maanden van de oorlog. Nu is de dynamiek positief. Snelheid blijft wel een kwestie. Wij leven nu sneller en intenser dan de rest van de wereld. Dus we zouden graag zien dat de wereld tenminste op de helft van de snelheid van Oekraïne zou opereren.’

De situatie op het slagveld is zwaar, en afhankelijk van de snelle komst van meer westerse wapens, zegt hij. ‘Met genoeg artillerie, raketsystemen en tanks zouden we nu al begonnen zijn met een tegenoffensief in Donbas, we zouden de Russen nabij Charkiv verder hebben teruggedrongen, en begonnen zijn met de bevrijding van de zuidelijke steden.’

Zover is het nu dus niet. ‘In Donbas hebben de Russen echt een paar keer zoveel militairen, artillerie, raketsystemen en gepantserde voertuigen dan wij. Onze eenheden daar behoren tot de beste, maar hebben een gebrek aan zware wapens. Als die binnen enkele weken komen en niet enkele maanden dan zullen we in staat zijn terug te slaan. Zodra u tegenoffensieven gaat zien, kunt u concluderen dat we op dat ogenblik genoeg zware wapens hebben.’

Economische schade

Gevraagd of Rusland Oekraïne momenteel economisch wurgt, zegt Zjovka volmondig ja. ‘Rusland bombardeert de civiele infrastructuur van Oekraïne, de treinverbindingen, de oliedepots, de opslagplaatsen, de olieraffinaderijen. Ze doen er, naast het bombarderen van Oekraïeners, alles aan om ook de economie te ruïneren. Daarom moeten we de sancties verder verscherpen. Oekraïne zal niet in zijn eentje kunnen overleven, noch op het slagveld, noch economisch. We hebben jullie hulp nodig. Ik weet dat de prijzen in uw land ook omhoog gaan, maar daar tegenover staat niet alleen het overleven van de Oekraïense economie, maar ook van het Oekraïense volk. Het is een morele keuze.’

Zjovka herinnert eraan dat president Zelensky al vaker heeft aangeboden te praten met president Poetin, ‘maar die wilde nooit met hem spreken’. En op dit moment valt er ook weinig te bespreken, zegt hij. ‘Tot Rusland zich heeft teruggetrokken tot ten minste de lijn van 24 februari en er een onmiddellijk staakt-het-vuren is, valt er niets te bespreken. Vredesonderhandelingen zijn onder deze omstandigheden niet mogelijk, alle onderhandelingen zijn nu op het slagveld.’