Kwikzilverachtige aanvaller Dilrosun voor het eerst opgeroepen voor Oranje

De spectaculaire entree van Javairo Dilrosun bij Hertha BSC in de Bundesliga heeft de 20-jarige Amsterdammer een uitnodiging opgeleverd voor het Nederlands elftal. De linksbenige aanvaller is opgeroepen voor de slotduels van Oranje in de groepsfase van de Nations League, tegen Frankrijk en Duitsland.

Javairo Dilrosun duelleert namens Hertha BSC met verdediger Robin Koch van Freiburg. Beeld AFP

Dilrosun profiteert mede van de afwezigheid door een blessure van een vorige nieuweling, Arnaut Danjuma Groeneveld, die vorige maand debuteerde tegen Duitsland en die zijn tweede interland, het oefenduel met België, bekroonde met een doelpunt. Dilrosun, geboren in Amsterdam en tot zijn zestiende lid van Ajax, kwam deze zomer over van Manchester City, waar hij niet kon rekenen op veel speeltijd. Zijn gesprekken met Hertha waren zo positief, dat hij koos voor de subtopper uit de hoofdstad van Duitsland, die al jarenlang probeert bij de top aan te pikken.

Zeer snel en behendig

Dilrosun is overigens niet zo op dreef als in de beginfase van het seizoen, toen hij tegen Wolfsburg scoorde bij zijn debuut als invaller, waarna hij ook tegen Bremen een doelpunt maakte. Hij gaf verschillende assists. De laatste weken in zijn spel minder sprankelend. Hij is ook niet elke keer basisspeler. Dilrosun is een kwikzilverachtige (vleugel)aanvaller, zeer snel en behendig. In recente duels van Jong Oranje behoorde hij tot de beste spelers.



Het Nederlands elftal ontvangt op vrijdag 16 november wereldkampioen Frankrijk in de al uitverkochte Kuip. Drie dagen later is Duitsland tegenstander in Gelsenkirchen. Het zijn de laatste duels voor de drie landen in de groepsfase van de Nations League. De groepswinnaar speelt in 2019 de finaleronde met de drie andere winnaars uit de A-categorie. De nummer twee doet ook bij de volgende editie mee in de hoogste klasse, de nummer drie degradeert. Frankrijk heeft 7 punten, Nederland 3, Duitsland 1.