Kwik stijgt maar door op uitzonderlijk hete dag, maatregelen door het hele land

Bouwvakkers nemen een extra pauze vanwege het warme weer. Beeld ANP

Rond 10.00 uur ’s ochtends was de tropische grens van 30 graden Celsius al op meerdere plekken bereikt. Daarna steeg de temperatuur snel door, op sommige plekken met meer dan 2 graden in een uur. Rond 13.50 was het in Maastricht 37,3 graden, waarmee het officieel al de warmste 19 juli ooit is. Ook in kustplaatsen, waar het normaal juist koeler is, was en is het flink heet door een aflandige wind. Weeronline waarschuwt strandgangers dat het aan zee vandaag een stuk heter is dan maandag.

Vandaag geldt voor het oosten, midden en zuiden van het land code oranje. De verwachting is dat daar de temperatuur gedurende de middag kan oplopen tot 38 of 39 graden. Mensen moeten er rekening mee houden dat de uitzonderlijk hoge temperaturen schade, letsel en overlast kunnen veroorzaken. Vooral ouderen, kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid moeten voorzichtig zijn.

Strooiwagens en bruggen

Op veel plekken zijn ook maatregelen genomen om te voorkomen dat de hitte het verkeer ontregelt. In delen van het land gaan strooiwagens de weg op om zout te strooien. Op die manier voorkomen ze dat het asfalt door de hitte zacht wordt en voertuigen door hun gewicht schade aan het wegdek veroorzaken.

In Amsterdam worden opengaande bruggen gekoeld met water zodat het staal niet uitzet en de bruggen niet meer open of dicht kunnen. Dat gebeurt niet overal. De gemeenten Groningen en Assen besloten om de bruggen vandaag dicht te houden omdat ze door de warmte mogelijk te veel uitzetten. De bruggen moeten weer opengaan als het morgen afkoelt.

De luchthavens Schiphol, Eindhoven Airport en The Hague Airport laten hun landingsbanen om dezelfde reden met water besproeien. Ook in de terminals zijn maatregelen genomen. Zo krijgen wachtende reizigers in Eindhoven een waaier uitgedeeld. De deuren van de terminal kunnen daar niet dicht, waardoor de koude lucht van de airco niet binnen blijft. Bovendien staan er, net als op Schiphol, zowel binnen als buiten rijen.

Nadat de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse zondag al besloot om de startdag vandaag niet door te laten gaan vanwege de hitte is nu ook besloten om op zeker twee plekken de Vierdaagsefeesten te annuleren. Op andere populaire feestlocaties houdt de politie de drukte extra in de gaten. De stichting die de feesten organiseert, heeft op meerdere plekken in de stad watertappunten geplaatst.

Engels hitterecord

Ook in naburige landen is het vandaag uitzonderlijk heet. Aan het begin van de middag sneuvelde zeer waarschijnlijk het warmterecord in het Verenigd Koninkrijk toen in het Zuid-Engelse Charlwood 39,1 graden Celsius werd gemeten. Even later steeg het kwik bij Londen Heathrow zelfs naar 40,2 graden. Het meteorologisch instituut moet de meting nog bevestigen. Het huidige record staat op 38,7 graden en stamt uit 2019.

In Engeland leidt de hitte net als in andere delen van Europa tot veel overlast. In delen van het land is het treinverkeer stilgelegd. Op luchthaven Luton in London moesten vluchten worden geannuleerd vanwege schade aan de landingsbaan. In Duitsland geldt het hoogste alarmniveau voor bosbranden. In delen van het land stijgt de temperatuur naar verwachting tot boven de 40 graden. Ook daar is de kans groot dat het hitterecord wordt verbroken.

Volgens het KNMI zullen door klimaatverandering weerrecords vaker voorkomen. De kans is ook groter dat de records met een steeds groter verschil worden verbroken, zeker als de aarde snel opwarmt. Door een snelle verandering van het klimaat en de steeds hetere zomers zal ook de overlast flink toenemen.